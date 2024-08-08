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Updated Сегодня, 14:22

Около одного из крупнейших в мире родников установили новое телеком-оборудование

Около одного из крупнейших в мире родников установили новое телеком-оборудование

8 августа 2024, 14:20
Фото: МТС
Новое телеком-оборудование установлено в селе Красный Ключ Нуримановского района, где находится одноименный и самый крупный карстовый источник пресных вод в России и один из крупнейших в мире.

После технических работ скорость мобильного интернета в селе увеличилась. Также было модернизировано оборудование на территории Нугушского водохранилища, где находятся более 20 крупных баз отдыха и популярные у жителей республики места для рыбалки.

— Всего в 110 километрах от Уфы располагаются прекрасные и фотогеничные места, которые ежегодно притягивают блогеров и любителей модных снимков. Кстати, недалеко от Красного Ключа находится популярное среди жителей Башкирии место отдыха — Павловское водохранилище, а в другой стороне, немного южнее, — подобное же карстовое озеро-источник Сарва, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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