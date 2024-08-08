Около одного из крупнейших в мире родников установили новое телеком-оборудование

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
После технических работ скорость мобильного интернета в селе увеличилась. Также было модернизировано оборудование на территории Нугушского водохранилища, где находятся более 20 крупных баз отдыха и популярные у жителей республики места для рыбалки.
— Всего в 110 километрах от Уфы располагаются прекрасные и фотогеничные места, которые ежегодно притягивают блогеров и любителей модных снимков. Кстати, недалеко от Красного Ключа находится популярное среди жителей Башкирии место отдыха — Павловское водохранилище, а в другой стороне, немного южнее, — подобное же карстовое озеро-источник Сарва, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.