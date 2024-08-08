Около одного из крупнейших в мире родников установили новое телеком-оборудование

— Всего в 110 километрах от Уфы располагаются прекрасные и фотогеничные места, которые ежегодно притягивают блогеров и любителей модных снимков. Кстати, недалеко от Красного Ключа находится популярное среди жителей Башкирии место отдыха — Павловское водохранилище, а в другой стороне, немного южнее, — подобное же карстовое озеро-источник Сарва, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.