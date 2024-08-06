Лидирующая B2B-платформа цифровой торговли между РФ и Китаем КИФА выходит на Мосбиржу

Общее количество акций, предлагаемых в ходе первичного размещения КИФА, не превысит 18,5 миллиона. При этом доля акций, которые будут находиться в свободном обращении (free-float), составит не более 30%. Размещение акций будет осуществляться по формату 100%-cash-in, а инвесторам будут предложены акции, выпущенные в процессе дополнительной эмиссии. Средства, полученные от продажи акций, направят на ускорение роста компании и активизацию цифровизации трансграничных сделок между Россией и Китаем.