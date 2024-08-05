«Роза Хутор» стал первым российским курортом в Roblox

Posted 5 августа, 14:51
Published 5 августа, 14:51
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В этот понедельник, 3 июня, в Roblox открыли доступ к метавселенной «Роза Хутор», разработанной агентством DVOR Metamarketing Agency, которое ранее уже реализовывало подобные задачи.
То есть, можно сказать, что курорты России начали взаимодействовать с туристами в новом формате. Благодаря появлению арт-пространств и узнаваемых мест на онлайн-платформе, можно будет наладить прямое общение с такой категорией россиян, как дети и молодежь. Они представляют значительную долю гостей горнолыжного курорта. Разработчики метавселенной курорта «Роза Хутор» планируют постоянно модернизировать ее — организовывать мероприятия и внедрять дополнительные онлайн-инструменты, сообщает kp.ru.
Запуск проекта приурочили к десятилетию проведения в Сочи зимних Олимпийских игр, воссоздав атмосферу события. Нельзя не отметить, что, кроме популярных у туристов объектов, онлайн-платформа демонстрирует «пасхалки» — отсылки к объектам, которые появятся будущем.
Приятнее всего, что во время игры можно заработать себе на отпуск! Первый игрок, собравший 5 млн игровых монет, будет вознагражден сертификатом на отдых и отправится на выходные на реальный курорт «Роза Хутор».
Цифровой проект привлекателен и тем, что курорт «Роза Хутор» со всей инфраструктурой и прекрасными видами (Олимпийской деревней с аллеей флагов и Розой Пик с панорамным рестораном и парящими качелями) смогут оценить из любой точки земного шара. Сейчас в Roblox создано 4,6 млрд учетных записей.
В роли инвестора курорта «Роза Хутор» выступила компания «Интеррос», уже в который раз объединившая цифровой мир и реальный. Кроме того, выступившая пионером туризма на цифровой платформе компания поддержала в этом году проведение фиджитал-турнира «Игры будущего», а в 2023 году представила проект «Цифровое искусство» по токенизации экспонатов Эрмитажа.
По словам Марины Громченко, руководителя направления медиакоммуникаций «Интерроса», компании удалось в довольно нетривиальной форме продемонстрировать два основных направления инвестиций — новые технологии и проекты развития территорий. «И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи — курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — заключила эксперт.