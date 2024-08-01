Глава РЭО Буцаев обсудил развитие системы обращения с ТКО с послом Омана

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Как рассказал гендиректор РЭО, на повестке дня у участников встречи были вопросы сотрудничества России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе речь зашла о взаимодействии оператора с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО выразили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, заключил Буцаев. Об этом информирует 56orb.
Господин Хамуд Салим Аль Тувайх, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Султаната Оман в привлечении российских современных технологий и оборудования в сферу обращения с отходами, а также выразил интерес к освоению российского опыта нормативного и законодательного регулирования отрасли.
Глава РЭО и посол Омана обсудили вопросы организации визита делегации Омана в РФ с целью изучения работы комплексных объектов по переработке отходов и проведения рабочих встреч с экспертами РЭО.
Также на встрече обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества на крупнейших международных площадках для продвижения инициатив по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.