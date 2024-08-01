Глава РЭО Буцаев обсудил развитие системы обращения с ТКО с послом Омана

Как рассказал гендиректор РЭО, на повестке дня у участников встречи были вопросы сотрудничества России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе речь зашла о взаимодействии оператора с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО выразили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, заключил Буцаев. Об этом информирует 56orb.