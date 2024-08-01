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Глава РЭО Буцаев обсудил развитие системы обращения с ТКО с послом Омана

Глава РЭО Буцаев обсудил развитие системы обращения с ТКО с послом Омана

1 августа 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации господином Хамудом Салим Аль Тувайхом.

Как рассказал гендиректор РЭО, на повестке дня у участников встречи были вопросы сотрудничества России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе речь зашла о взаимодействии оператора с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО выразили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, заключил Буцаев. Об этом информирует 56orb.

Господин Хамуд Салим Аль Тувайх, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Султаната Оман в привлечении российских современных технологий и оборудования в сферу обращения с отходами, а также выразил интерес к освоению российского опыта нормативного и законодательного регулирования отрасли.

Глава РЭО и посол Омана обсудили вопросы организации визита делегации Омана в РФ с целью изучения работы комплексных объектов по переработке отходов и проведения рабочих встреч с экспертами РЭО.

Также на встрече обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества на крупнейших международных площадках для продвижения инициатив по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.

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