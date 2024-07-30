Техника оригами вдохновила инженеров на создание космического робота-трансформера

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как передает newkhakasiya.online, они стремились создать роботизированное устройство, обладающее множеством форм при минимальном количестве моторов. Для этого они изготовили тридцать шесть полых пластиковых кубов, соединенных вращающимися шарнирами. Движение осуществляется с помощью трех двигателей.
Тами образом получился робот, который способен принимать свыше тысячи разнообразных форм: от туннелей и мостов до многоэтажных конструкций. Он может двигаться вперед, назад и в стороны, просто изменяя свою форму. Робот также умеет трансформироваться в открытую или закрытую коробку и переносить груз, в три раза превышающий его собственный вес.
Этот модульный робот должен найти применение в космических миссиях. Его можно доставить на орбиту в разобранном виде и собрать уже в условиях невесомости.