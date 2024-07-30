Техника оригами вдохновила инженеров на создание космического робота-трансформера

Тами образом получился робот, который способен принимать свыше тысячи разнообразных форм: от туннелей и мостов до многоэтажных конструкций. Он может двигаться вперед, назад и в стороны, просто изменяя свою форму. Робот также умеет трансформироваться в открытую или закрытую коробку и переносить груз, в три раза превышающий его собственный вес.