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Техника оригами вдохновила инженеров на создание космического робота-трансформера

Техника оригами вдохновила инженеров на создание космического робота-трансформера

30 июля 2024, 10:12
Фото: Jie Yin, NC State University / news.ncsu.edu
Инженеры создали модульного робота из пластика, способного трансформироваться в более чем тысячу различных конфигураций благодаря всего трем двигателям. Вдохновило ученых искусство оригами.

Как передает newkhakasiya.online, они стремились создать роботизированное устройство, обладающее множеством форм при минимальном количестве моторов. Для этого они изготовили тридцать шесть полых пластиковых кубов, соединенных вращающимися шарнирами. Движение осуществляется с помощью трех двигателей.

Тами образом получился робот, который способен принимать свыше тысячи разнообразных форм: от туннелей и мостов до многоэтажных конструкций. Он может двигаться вперед, назад и в стороны, просто изменяя свою форму. Робот также умеет трансформироваться в открытую или закрытую коробку и переносить груз, в три раза превышающий его собственный вес.

Этот модульный робот должен найти применение в космических миссиях. Его можно доставить на орбиту в разобранном виде и собрать уже в условиях невесомости.

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