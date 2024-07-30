Модульбанк ввел новый функционал для управления магазинами на маркетплейсах

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Маркетплейсы становятся все более популярны по ряду причин, среди которых удобство, экономия времени, огромный ассортимент товаров и услуг, а также возможность масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.
Russian Field и Школа коммуникаций Высшей школы экономики провели исследование, которое показало, что 94% отечественных предпринимателей назвали именно маркетплейсы самым подходящим вариантом для запуска первого бизнеса. При этом свыше 50% респондентов не планируют уходить с маркетплейсов ни при каких условиях.
Наблюдая за перспективами этого рынка, российские кредитно-финансовые организации предлагают разнообразные услуги для ведения бизнеса на маркетплейсах: кредитование, эквайринг, инкассационные услуги, страхование и пр. Удобный механизм для управления финансами компании — онлайн-банкинг. В России интернет-банкинг начал работать в конце 90-х годов, а сейчас его аудитория в РФ практически доходит до отметки в 70 миллионов пользователей. Ряд банков-гигантов — Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк — оперативно создают и продвигают новые сервисы для поддержки бизнесменов, присутствующих на маркетплейсах. Кредитно-финансовые организации предлагают множество инструментов для управления финансами, анализа продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.
Не так давно единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах внедрил Модульбанк. Такой кабинет предполагает ведение работы в формате «одно окно» на Ozon и Wildberries. Также предлагаются такие функции, как анализ финансовых показателей, создание и редактирование карточек товаров, установка цен, наблюдение за движением заказов, а также остатками продукции на складах, ответы покупателям и осуществление возвратов.
«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — обещает член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина.
Стоит отметить, что в 2023 году Модульбанк создал и внедрил Маркет Карту для работы с торговой выручкой с маркетплейсов.
Сейчас Министерство промышленности и торговли РФ работает над обновлением законопроекта о работе интернет-магазинов в стране. Маркетплейсы должны начать максимально внимательно проверять продавцов, чтобы те реализовывали только качественные товары.