Модульбанк ввел новый функционал для управления магазинами на маркетплейсах

Наблюдая за перспективами этого рынка, российские кредитно-финансовые организации предлагают разнообразные услуги для ведения бизнеса на маркетплейсах: кредитование, эквайринг, инкассационные услуги, страхование и пр. Удобный механизм для управления финансами компании — онлайн-банкинг. В России интернет-банкинг начал работать в конце 90-х годов, а сейчас его аудитория в РФ практически доходит до отметки в 70 миллионов пользователей. Ряд банков-гигантов — Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк — оперативно создают и продвигают новые сервисы для поддержки бизнесменов, присутствующих на маркетплейсах. Кредитно-финансовые организации предлагают множество инструментов для управления финансами, анализа продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.