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Модульбанк ввел новый функционал для управления магазинами на маркетплейсах

Модульбанк ввел новый функционал для управления магазинами на маркетплейсах

30 июля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
В России наблюдается высокая конкуренция в сфере e-commerce. Увеличение объемов бизнеса достаточно сильно заметно на маркетплейсах, которые сейчас заняли в РФ около 84% рынка торговли.

Маркетплейсы становятся все более популярны по ряду причин, среди которых удобство, экономия времени, огромный ассортимент товаров и услуг, а также возможность масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.

Russian Field и Школа коммуникаций Высшей школы экономики провели исследование, которое показало, что 94% отечественных предпринимателей назвали именно маркетплейсы самым подходящим вариантом для запуска первого бизнеса. При этом свыше 50% респондентов не планируют уходить с маркетплейсов ни при каких условиях.

Наблюдая за перспективами этого рынка, российские кредитно-финансовые организации предлагают разнообразные услуги для ведения бизнеса на маркетплейсах: кредитование, эквайринг, инкассационные услуги, страхование и пр. Удобный механизм для управления финансами компании — онлайн-банкинг. В России интернет-банкинг начал работать в конце 90-х годов, а сейчас его аудитория в РФ практически доходит до отметки в 70 миллионов пользователей. Ряд банков-гигантов — Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк — оперативно создают и продвигают новые сервисы для поддержки бизнесменов, присутствующих на маркетплейсах. Кредитно-финансовые организации предлагают множество инструментов для управления финансами, анализа продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.

Не так давно единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах внедрил Модульбанк. Такой кабинет предполагает ведение работы в формате «одно окно» на Ozon и Wildberries. Также предлагаются такие функции, как анализ финансовых показателей, создание и редактирование карточек товаров, установка цен, наблюдение за движением заказов, а также остатками продукции на складах, ответы покупателям и осуществление возвратов.

«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — обещает член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина.

Стоит отметить, что в 2023 году Модульбанк создал и внедрил Маркет Карту для работы с торговой выручкой с маркетплейсов.

Сейчас Министерство промышленности и торговли РФ работает над обновлением законопроекта о работе интернет-магазинов в стране. Маркетплейсы должны начать максимально внимательно проверять продавцов, чтобы те реализовывали только качественные товары.

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