Буцаев: Госдума приняла новые поправки в закон об отходах производства

Изменения предотвратят ситуации, когда, например, утилизатор пластика производит 10 тонн ПЭТФ-гранул, выпускает акт утилизации, который покупает компания № 1, а сырье продает компании № 2. Вторая компания затем производит бутылки из этих гранул. В результате обе компании учитывают по 10 тонн пластика для снижения экосбора: первая с помощью акта утилизации, вторая — через льготу за использование вторичного сырья. В системе это отражено как переработка 20 тонн, хотя по факту переработано только 10 тонн.