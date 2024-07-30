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Буцаев: Госдума приняла новые поправки в закон об отходах производства

Буцаев: Госдума приняла новые поправки в закон об отходах производства

30 июля 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в законопроект о нормативах образования отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Теперь будет исключен двойной учет утилизации отходов товаров и упаковки.

В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали, как инициатива скажется на отрасли в целом.

Как сообщает 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев, говоря о необходимости таких поправок, отметил, что некоторые компании могли утилизировать один объем отходов, но оформлять документы на двойной объем, чтобы снизить платеж по РОП. Поскольку это неприемлемо, и был разработан законопроект, пояснил Буцаев.

Изменения предотвратят ситуации, когда, например, утилизатор пластика производит 10 тонн ПЭТФ-гранул, выпускает акт утилизации, который покупает компания № 1, а сырье продает компании № 2. Вторая компания затем производит бутылки из этих гранул. В результате обе компании учитывают по 10 тонн пластика для снижения экосбора: первая с помощью акта утилизации, вторая — через льготу за использование вторичного сырья. В системе это отражено как переработка 20 тонн, хотя по факту переработано только 10 тонн.

Принятый законопроект также переносит вступление в силу более строгих нормативов по выбросам, сбросам и отходам загрязняющих веществ с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года. Это позволит водоканалам найти технологии, необходимые для очистки воды до нормативного содержания нитритов, что является одним из новых требований.

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