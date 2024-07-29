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Ученые намерены контролировать популяцию комаров без инсектицидов

Ученые намерены контролировать популяцию комаров без инсектицидов

29 июля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Ученые провели эксперимент, направленный на разработку методов контроля за размножением кровососущих насекомых, являющихся переносчиками инфекций. Исследование показало, что регулирование их численности возможно путем изменения генома комаров.

Как передает newkhakasiya.online, в ходе эксперимента специалисты скрестили желтолихорадочного комара, основного переносчика заболеваний, с его родственником из Индийского океана. В результате этого скрещивания каждый десятый самец рождался интерсексуальным и бесплодным.

Исследователи планируют продолжить свою деятельность, чтобы выяснить, какие генетические факторы влияют на это. Успешное решение этой задачи позволит создать популяции комаров, состоящие исключительно из самцов. Дополнительно исследование поможет понять, какие гены оказывают влияние на поведение самок комаров и на основе этого разработать новые методы борьбы с переносчиками инфекций.

Эти исследования играют важную роль в борьбе с такими заболеваниями, как вирус Зика и лихорадка денге.

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