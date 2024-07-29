Ученые намерены контролировать популяцию комаров без инсектицидов

Исследователи планируют продолжить свою деятельность, чтобы выяснить, какие генетические факторы влияют на это. Успешное решение этой задачи позволит создать популяции комаров, состоящие исключительно из самцов. Дополнительно исследование поможет понять, какие гены оказывают влияние на поведение самок комаров и на основе этого разработать новые методы борьбы с переносчиками инфекций.