Ученые намерены контролировать популяцию комаров без инсектицидов

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как передает newkhakasiya.online, в ходе эксперимента специалисты скрестили желтолихорадочного комара, основного переносчика заболеваний, с его родственником из Индийского океана. В результате этого скрещивания каждый десятый самец рождался интерсексуальным и бесплодным.
Исследователи планируют продолжить свою деятельность, чтобы выяснить, какие генетические факторы влияют на это. Успешное решение этой задачи позволит создать популяции комаров, состоящие исключительно из самцов. Дополнительно исследование поможет понять, какие гены оказывают влияние на поведение самок комаров и на основе этого разработать новые методы борьбы с переносчиками инфекций.
Эти исследования играют важную роль в борьбе с такими заболеваниями, как вирус Зика и лихорадка денге.