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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник

Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник

29 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Российский сервис по размещению объявлений запускает обновленную версию голосового бота в клиентской поддержке. Теперь пользователи платформы будут слышать приветствия и инструкции от реальных сотрудников, а не роботизированный голос. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Для выбора новых «голосов» Авито был организован конкурс среди сотрудников компании. Участники должны были озвучить стихотворение Корнея Чуковского и фразы, используемые в боте.

Конкурс длился три месяца, лучший результат показали два сотрудника из питерского офиса компании. Победители уже озвучили более 1,5 тысяч реплик, которые впоследствии были соединены в аудиоинструкции. Запуск обновленного голосового бота состоялся во всех регионах России.

«Мы стремимся к тому, чтобы 80% голосовых обращений получали ответ в течение 60 секунд, при этом после взаимодействия с ботом у клиента не должна оставаться необходимость связываться с оператором лично», — сказал Шьям Намбиар, Руководитель Центра клиентского сервиса «Авито».

Ежедневно Центр клиентского сервиса обрабатывает порядка 50 тысяч обращений от клиентов. Автоматизированные решения — в виде голосовых и текстовых ботов — успешно решают порядка 18% обращений клиентов. Сам Центр состоит из трех команд: поддержка пользователей, ручная модерация и бизнес-процессы. Всего в 90 городах России работают более 2,5 тысячи сотрудников.

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