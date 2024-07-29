Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Для выбора новых «голосов» Авито был организован конкурс среди сотрудников компании. Участники должны были озвучить стихотворение Корнея Чуковского и фразы, используемые в боте.
Конкурс длился три месяца, лучший результат показали два сотрудника из питерского офиса компании. Победители уже озвучили более 1,5 тысяч реплик, которые впоследствии были соединены в аудиоинструкции. Запуск обновленного голосового бота состоялся во всех регионах России.
«Мы стремимся к тому, чтобы 80% голосовых обращений получали ответ в течение 60 секунд, при этом после взаимодействия с ботом у клиента не должна оставаться необходимость связываться с оператором лично», — сказал Шьям Намбиар, Руководитель Центра клиентского сервиса «Авито».
Ежедневно Центр клиентского сервиса обрабатывает порядка 50 тысяч обращений от клиентов. Автоматизированные решения — в виде голосовых и текстовых ботов — успешно решают порядка 18% обращений клиентов. Сам Центр состоит из трех команд: поддержка пользователей, ручная модерация и бизнес-процессы. Всего в 90 городах России работают более 2,5 тысячи сотрудников.