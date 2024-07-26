PETA потребовала от МОК запретить конный спорт на Олимпиаде

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Как пишет newkhakasiya.online, PETA давно выражала обеспокоенность по поводу обращения с лошадьми, но теперь они требуют полного исключения конного спорта из Олимпийских игр.\
При этом радикальные меры PETA вызывают противоречивые реакции: в Британии их сравнивают с неонацистами, а в США называют «официальными» террористами. Даже среди других зоозащитных организаций возникают вопросы к PETA. Например, 12 лет назад стало известно, что в приюте при штаб-квартире PETA усыпили около 27 тысяч животных за 15 лет. Это 95% от всех поступивших, причем 84% из них были усыплены в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда заявила, что эвтаназия является якобы проявлением любви к животным, которых больше никто не любит.
В России PETA выступает реже, хотя иногда привлекает внимание громкими заявлениями. Например, организация обращалась к Владимиру Путину с просьбой запретить употребление мяса в стране.