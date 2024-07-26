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PETA потребовала от МОК запретить конный спорт на Олимпиаде

PETA потребовала от МОК запретить конный спорт на Олимпиаде

26 июля 2024, 10:02
Фото: 1MI
Организация по защите животных PETA обратилась к Международному олимпийскому комитету с требованием исключить конный спорт из олимпийских видов спорта. Активисты напомнили о скандале с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден, отстраненной за жестокое обращение с лошадьми.

Как пишет newkhakasiya.online, PETA давно выражала обеспокоенность по поводу обращения с лошадьми, но теперь они требуют полного исключения конного спорта из Олимпийских игр.\

При этом радикальные меры PETA вызывают противоречивые реакции: в Британии их сравнивают с неонацистами, а в США называют «официальными» террористами. Даже среди других зоозащитных организаций возникают вопросы к PETA. Например, 12 лет назад стало известно, что в приюте при штаб-квартире PETA усыпили около 27 тысяч животных за 15 лет. Это 95% от всех поступивших, причем 84% из них были усыплены в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда заявила, что эвтаназия является якобы проявлением любви к животным, которых больше никто не любит.

В России PETA выступает реже, хотя иногда привлекает внимание громкими заявлениями. Например, организация обращалась к Владимиру Путину с просьбой запретить употребление мяса в стране.

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