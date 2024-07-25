Ученые оценили реальные размеры динозавров

Исследование показало, что самые крупные из известных окаменелостей входят, вероятно, в один процент самых массивных особей. Однако существуют особи, которые попадают в 0,01% самых крупных. Чтобы обнаружить таких гигантов, ученым потребуется еще около 1000 лет раскопок. Согласно компьютерной модели, самая крупная особь тираннозавра (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные из известных экземпляров. Если так, то вес гиганта был около 15 тонн, длина тела — до 15 метров.