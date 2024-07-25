Ученые оценили реальные размеры динозавров

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В мире обнаружено не так много окаменелостей динозавров одного рода или семейства, поэтому маловероятно, что найденные образцы являются самыми крупными представителями древних ящеров, пишет newkhakasiya.online.
Чтобы понять, какими могли быть максимальные размеры и вес крупнейших динозавров, ученые создали компьютерную модель. Основой для нее послужили данные о хорошо изученном тираннозавре. В расчетах учитывались такие факторы, как размер популяции, скорость роста, продолжительность жизни, неполнота ископаемых и другие.
Исследование показало, что самые крупные из известных окаменелостей входят, вероятно, в один процент самых массивных особей. Однако существуют особи, которые попадают в 0,01% самых крупных. Чтобы обнаружить таких гигантов, ученым потребуется еще около 1000 лет раскопок. Согласно компьютерной модели, самая крупная особь тираннозавра (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные из известных экземпляров. Если так, то вес гиганта был около 15 тонн, длина тела — до 15 метров.
Несмотря на то, что эти оценки основаны на моделировании, закономерности нахождения гигантских представителей современных видов указывают на то, что существовали еще более крупные динозавры, которых пока не обнаружили.