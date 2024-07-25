Новый шутер от Sony провалился до выхода

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
До официального релиза продукта (16+) ещё целый месяц — её выход запланирован на 23 августа, а купить её предлагают за «скромные» $40.
Между тем игроки по итогу бета-тестов остались новинкой не очень довольны. Её рейтинг в магазине Sony оказался на отметке 2,85. Число «единиц» — самой низкой оценки — составляет 42% от всех обзоров.
Между тем в ряде стран продукт окажется недоступен. Так, при попытке попасть на страницу игры в Steam, российские пользователи видят плашку о недоступности игры в их регионе. Новинка также удалена из поисковой выдачи для геймеров из РФ.
Подробнее — в материале «Новой Хакасии».