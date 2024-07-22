В Екатеринбурге 16 сентября стартует Национальная неделя HR и рекламы

Национальная неделя HR и рекламы пройдет в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. Ключевыми мероприятиями станут НРФ «Регионы» и HR Forum Big Fish, которые пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. Ожидается, что за пять дней деловую программу посетят около четырех тысяч участников.

Центральной темой обсуждений станут современные способы коммуникаций в бизнесе. Первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Валентин Смоляков подчеркнул важность поддержки местных брендов в создании эффективных рекламных кампаний и освещении доступных инструментов и возможностей, передает tagilcity.ru. Смоляков отметил, что для устойчивого роста бизнеса необходимо оценивать эффективность маркетинга и коммуникаций в целом, включая внутренние процессы в компании. Поэтому программа НРФ «Регионы» в этом году будет сфокусирована на значении коммуникаций в общей системе бизнес-развития. Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим региональным событием, объединяющим руководителей, HR-специалистов и маркетологов со всей страны. Форум предложит самые актуальные темы для профессионалов в маркетинге и рекламе. Программа будет включать шесть крупных блоков: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики, охватывая как федеральные, так и локальные вызовы индустрии. Информационным партнером события выступит медиахолдинг 1MI. Подробности можно найти на официальном сайте мероприятия.