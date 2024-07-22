В Екатеринбурге 16 сентября стартует Национальная неделя HR и рекламы

Posted Сегодня, 09:00
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Центральной темой обсуждений станут современные способы коммуникаций в бизнесе. Первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Валентин Смоляков подчеркнул важность поддержки местных брендов в создании эффективных рекламных кампаний и освещении доступных инструментов и возможностей, передает tagilcity.ru.
Смоляков отметил, что для устойчивого роста бизнеса необходимо оценивать эффективность маркетинга и коммуникаций в целом, включая внутренние процессы в компании. Поэтому программа НРФ «Регионы» в этом году будет сфокусирована на значении коммуникаций в общей системе бизнес-развития.
Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим региональным событием, объединяющим руководителей, HR-специалистов и маркетологов со всей страны. Форум предложит самые актуальные темы для профессионалов в маркетинге и рекламе.
Программа будет включать шесть крупных блоков: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики, охватывая как федеральные, так и локальные вызовы индустрии.
Информационным партнером события выступит медиахолдинг 1MI. Подробности можно найти на официальном сайте мероприятия.