mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В Екатеринбурге 16 сентября стартует Национальная неделя HR и рекламы

В Екатеринбурге 16 сентября стартует Национальная неделя HR и рекламы

22 июля 2024, 09:00
Фото: Национальная неделя HR и рекламы
Национальная неделя HR и рекламы пройдет в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. Ключевыми мероприятиями станут НРФ «Регионы» и HR Forum Big Fish, которые пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. Ожидается, что за пять дней деловую программу посетят около четырех тысяч участников.

Центральной темой обсуждений станут современные способы коммуникаций в бизнесе. Первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Валентин Смоляков подчеркнул важность поддержки местных брендов в создании эффективных рекламных кампаний и освещении доступных инструментов и возможностей, передает tagilcity.ru.

Смоляков отметил, что для устойчивого роста бизнеса необходимо оценивать эффективность маркетинга и коммуникаций в целом, включая внутренние процессы в компании. Поэтому программа НРФ «Регионы» в этом году будет сфокусирована на значении коммуникаций в общей системе бизнес-развития.

Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим региональным событием, объединяющим руководителей, HR-специалистов и маркетологов со всей страны. Форум предложит самые актуальные темы для профессионалов в маркетинге и рекламе.

Программа будет включать шесть крупных блоков: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики, охватывая как федеральные, так и локальные вызовы индустрии.

Информационным партнером события выступит медиахолдинг 1MI. Подробности можно найти на официальном сайте мероприятия.

Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32