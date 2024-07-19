mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Ученые рассказали о новой терапии против СПИДа

Ученые рассказали о новой терапии против СПИДа

19 июля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Биологи разработали нанотела, которые могут нейтрализовать все штаммы ВИЧ-1. В их основе Y-образные антитела, которые состоят из пептидов с тяжелой цепью.

Как пишет newkhakasiya.online, исследование было опубликовано в журнале Advanced Science. В нем рассказывается, что источником молекул являются гены антител из ДНК ламы. При этом отмечается, что ученые работают уже на протяжении 15 лет с животными из семейства верблюжьих для поиска методов лечения и профилактики ВИЧ. Причиной выбора именно этих животных для исследований заключается в форме и особенности их антител, которые способны быстрее выявлять и уничтожать чужеродные объекты.

В рамках исследования ученые ввели ламам специально разработанный белок для выработки нейтрализующих нанотел. После этого биологи вывели нанотела в формате «тройного тандема», повторяя короткие отрезки ДНК. В результате были получены нанотела, которые показали очень высокую эффективность, нейтрализовав 96% разных штаммов ВИЧ-1.

После этого был проведен анализ, который показал, что полученные нанотела имитируют распознавание рецептора CD4. Чтобы повысить эффективность, ученые соединили их с широко нейтрализующим антителом (bNAb), что позволило получить антитело с нейтрализующими способностями, которые близки к 100%.

 

Разработка нейтрализующих антител открывает широкие возможности для лечения ВИЧ. Ученые намерены продолжать исследования, чтобы достичь 100%-ной нейтрализации ВИЧ и предложить новые варианты лечения.

Подпишитесь
Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Сегодня, 06:19
«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки
Сегодня, 05:33
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
Сегодня, 05:03
Артист из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 04:41
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
Вчера, 20:19
Обматерить учителя в Уфе — ₽1000
Вчера, 17:14