Ученые рассказали о новой терапии против СПИДа

Как пишет newkhakasiya.online, исследование было опубликовано в журнале Advanced Science. В нем рассказывается, что источником молекул являются гены антител из ДНК ламы. При этом отмечается, что ученые работают уже на протяжении 15 лет с животными из семейства верблюжьих для поиска методов лечения и профилактики ВИЧ. Причиной выбора именно этих животных для исследований заключается в форме и особенности их антител, которые способны быстрее выявлять и уничтожать чужеродные объекты.