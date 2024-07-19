Ученые рассказали о новой терапии против СПИДа

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как пишет newkhakasiya.online, исследование было опубликовано в журнале Advanced Science. В нем рассказывается, что источником молекул являются гены антител из ДНК ламы. При этом отмечается, что ученые работают уже на протяжении 15 лет с животными из семейства верблюжьих для поиска методов лечения и профилактики ВИЧ. Причиной выбора именно этих животных для исследований заключается в форме и особенности их антител, которые способны быстрее выявлять и уничтожать чужеродные объекты.
В рамках исследования ученые ввели ламам специально разработанный белок для выработки нейтрализующих нанотел. После этого биологи вывели нанотела в формате «тройного тандема», повторяя короткие отрезки ДНК. В результате были получены нанотела, которые показали очень высокую эффективность, нейтрализовав 96% разных штаммов ВИЧ-1.
После этого был проведен анализ, который показал, что полученные нанотела имитируют распознавание рецептора CD4. Чтобы повысить эффективность, ученые соединили их с широко нейтрализующим антителом (bNAb), что позволило получить антитело с нейтрализующими способностями, которые близки к 100%.
Разработка нейтрализующих антител открывает широкие возможности для лечения ВИЧ. Ученые намерены продолжать исследования, чтобы достичь 100%-ной нейтрализации ВИЧ и предложить новые варианты лечения.