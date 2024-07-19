Организаторы форума «Здоровое общество — 2024» опубликовали список экспертов

Один из приоритетов политики государства сегодня — сохранение здоровья населения, что является ключевым фактором для развития экономики и социальной сферы. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что эти вопросы требуют комплексного подхода, включая создание условий для здорового образа жизни. Кроме этого, важны такие направления, как улучшение качества жизни, повышение продолжительности жизни граждан и профилактика заболеваний. При этом значимость представляет не только физическое, но также психологическое, социальное и эмоциональное здоровье населения, о чем и будет идти речь на форуме, пишут newsnn.ru.