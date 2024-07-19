Организаторы форума «Здоровое общество — 2024» опубликовали список экспертов

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Участники соберутся на территории кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» в Москве. Дискуссии будут проходить с 24 по 25 июля. В медиапространстве событие будет освещать медиахолдинг 1MI.
Один из приоритетов политики государства сегодня — сохранение здоровья населения, что является ключевым фактором для развития экономики и социальной сферы. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что эти вопросы требуют комплексного подхода, включая создание условий для здорового образа жизни. Кроме этого, важны такие направления, как улучшение качества жизни, повышение продолжительности жизни граждан и профилактика заболеваний. При этом значимость представляет не только физическое, но также психологическое, социальное и эмоциональное здоровье населения, о чем и будет идти речь на форуме, пишут newsnn.ru.
На площадке мероприятия запланированы выступления главы Минздрава Михаила Мурашко, заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Ольги Кривонос. В мероприятии примут участие глава ФМБА России Вероника Скворцова и заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. В числе спикеров также — заместитель главы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева и руководитель Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова. В этом году в качестве эксперта на форум приглашен и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.