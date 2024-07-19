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Брыксин сообщил о создании ГЧП в области освоения космоса

Брыксин сообщил о создании ГЧП в области освоения космоса

19 июля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Сенатор отметил, что в стране планируется создать благоприятные условия для частных инвесторов в области освоения космоса. Новый закон позволит космическим объектам стать таким же предметом сделок, как и недвижимость.

В Совете Федерации одобрили законопроект, устанавливающий основы государственно-частного партнерства в области освоения космоса. На основе данного документа будет регулироваться деятельность бизнесменов, работающих в данной сфере. Об этом пишут «Известия».

Новый закон прокомментировал Александр Брыксин, член комитета Совфеда по экономической политике. Он подчеркнул, что государство планирует создать все условия для потока частных инвестиций в область освоения космоса. Сенатор добавил, что спутники не только контролируют пространство космоса, но и собирают различную информацию на Земле.

Одобренный законопроект позволяет использовать частные инвестиции при создании и развертывании космических аппаратов и их обслуживании. Также вводится понятие «космический объект», что указывает на поощрение привлечения частных средств в космическую отрасль. Это позволит инфраструктуре быть таким же объектом соглашений, как и недвижимость. Помимо этого, государство займется защитой прав и интересов предпринимателей, работающих в области освоения космоса.

«Роскосмос» может привлекать частные инвестиции различными способами. Например, создавать совместные предприятия с частными ракетостроительными компаниями, проводить различные конкурсы или вкладываться в стартапы.

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