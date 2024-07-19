Брыксин сообщил о создании ГЧП в области освоения космоса

Одобренный законопроект позволяет использовать частные инвестиции при создании и развертывании космических аппаратов и их обслуживании. Также вводится понятие «космический объект», что указывает на поощрение привлечения частных средств в космическую отрасль. Это позволит инфраструктуре быть таким же объектом соглашений, как и недвижимость. Помимо этого, государство займется защитой прав и интересов предпринимателей, работающих в области освоения космоса.