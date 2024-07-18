GhatGPT и Gemini выдают неверные результаты арифметических действий

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:46
Недавно пользователь из Китая запросил у ChatGPT сравнение чисел 9.11 и 9.9, и получил странный результат: оказалось, что число 9.11 больше. При вычитании этих чисел также была допущена ошибка.
Искусственный интеллект отказался признать правильные ответы, полученные с помощью Python, объясняя это ограничениями языка программирования, передает newkhakasiya.online.
Основная причина таких проблем заключается в том, что во многих странах для обозначения десятичных дробей используется точка, но в программировании этот символ интерпретируется как плавающая запятая, что создает путаницу для ИИ.
Например, нейросеть объяснила результат сравнения чисел так: 9.90 > 9.11 > 9.9. Пользователи отмечают, что и другие продвинутые модели ИИ, включая Gemini, также допускают ошибки, считая, что .11 больше, чем .9. А модель LLaMA даже утверждает, что 10 > 99, так как ни одна девятка не может быть больше десяти.
В итоге нужно быть осторожным и не полагаться на 100% на ответы искусственного интеллекта, в том числе когда речь идет о простейших математических операциях, которые изучают в пятом классе.