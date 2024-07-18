GhatGPT и Gemini выдают неверные результаты арифметических действий

Например, нейросеть объяснила результат сравнения чисел так: 9.90 > 9.11 > 9.9. Пользователи отмечают, что и другие продвинутые модели ИИ, включая Gemini, также допускают ошибки, считая, что .11 больше, чем .9. А модель LLaMA даже утверждает, что 10 > 99, так как ни одна девятка не может быть больше десяти.