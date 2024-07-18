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GhatGPT и Gemini выдают неверные результаты арифметических действий

GhatGPT и Gemini выдают неверные результаты арифметических действий

18 июля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Продвинутые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Gemini, сталкиваются с трудностями при выполнении базовых арифметических действий.

Недавно пользователь из Китая запросил у ChatGPT сравнение чисел 9.11 и 9.9, и получил странный результат: оказалось, что число 9.11 больше. При вычитании этих чисел также была допущена ошибка.

Искусственный интеллект отказался признать правильные ответы, полученные с помощью Python, объясняя это ограничениями языка программирования, передает newkhakasiya.online.

Основная причина таких проблем заключается в том, что во многих странах для обозначения десятичных дробей используется точка, но в программировании этот символ интерпретируется как плавающая запятая, что создает путаницу для ИИ.

Например, нейросеть объяснила результат сравнения чисел так: 9.90 > 9.11 > 9.9. Пользователи отмечают, что и другие продвинутые модели ИИ, включая Gemini, также допускают ошибки, считая, что .11 больше, чем .9. А модель LLaMA даже утверждает, что 10 > 99, так как ни одна девятка не может быть больше десяти.

В итоге нужно быть осторожным и не полагаться на 100% на ответы искусственного интеллекта, в том числе когда речь идет о простейших математических операциях, которые изучают в пятом классе.

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