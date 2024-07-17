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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Свекольный порошок может быть особенно полезен для спортсменов

Свекольный порошок может быть особенно полезен для спортсменов

17 июля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
По мнению экспертов, свекольный порошок способствует улучшению работы сердечной мышцы, повышает выносливость и результативность физических тренировок. По их словам, этот продукт можно употреблять в виде энергетических напитков или жевательных таблеток.

Как передает newkhakasiya.online, специалисты объясняют свою позицию тем, что свекла способствует увеличению уровня оксида азота в организме, что, в свою очередь, может уменьшить воспалительные процессы, улучшить эластичность сосудов и немного снизить артериальное давление.

Кроме того, ученые утверждают, что полезные свойства свеклы сохраняются и после ее переработки. Они ссылаются на результаты эксперимента, в ходе которого участники, употреблявшие свекольный сок каждый день в течение двух месяцев, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов. Другие исследования также показали, что регулярное употребление свеклы может улучшить выносливость во время тренировок и способствовать быстрому восстановлению мышц

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