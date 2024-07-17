Свекольный порошок может быть особенно полезен для спортсменов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как передает newkhakasiya.online, специалисты объясняют свою позицию тем, что свекла способствует увеличению уровня оксида азота в организме, что, в свою очередь, может уменьшить воспалительные процессы, улучшить эластичность сосудов и немного снизить артериальное давление.
Кроме того, ученые утверждают, что полезные свойства свеклы сохраняются и после ее переработки. Они ссылаются на результаты эксперимента, в ходе которого участники, употреблявшие свекольный сок каждый день в течение двух месяцев, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов. Другие исследования также показали, что регулярное употребление свеклы может улучшить выносливость во время тренировок и способствовать быстрому восстановлению мышц