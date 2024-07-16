Предприятия МСП-сектора СКФО привлекли каждый 5-й рубль благодаря господдержке

Согласно информации, озвученной Александром Исаевичем, в прошлом году в СКФО была отмечена позитивная динамика роста числа малых и средних компаний, которое превысило 231 тысячу. Это на 10% больше показателя 2022 года и на 20% — 2020 года. Положительная динамика, в частности, обусловлена тем, что компании МСП пользуются мерами поддержки от государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — подчеркнул гендиректор КМСП.