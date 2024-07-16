Предприятия МСП-сектора СКФО привлекли каждый 5-й рубль благодаря господдержке

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Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:48
Меры поддержки от государства стали стимулом развития МСП всех отраслей, среди которых по темпам роста лидировал гостиничный бизнес, пишет regnum.ru.
Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, за три последних года число малых и средних предприятий в данной отрасли выросло вдвое. В ходе Кавказского инвестиционного форума он рассказал, что поддержка государства является для предприятий сектора МСП катализатором, который во многих случаях становится драйвером в их развитии. В большей мере это коснулось туристической сферы, а именно — сектора гостиничного бизнеса. В 2023 году бизнесмены, специализирующиеся на гостиничной отрасли, получили благодаря госпрограммам почти в два раза больше займов, общий объем средств по которым превысил 1,5 млрд рублей. Что касается доли инвесткредитования в господдержке, то она достигла почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержала Корпорация МСП.
По словам главы Корпорации МСП, в настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ занимает лидирующую позицию по проникновению господдержки. Она составляет примерно 18% всего объема кредитования, тогда как в 2022 году эта цифра достигала лишь 16%.
Согласно информации, озвученной Александром Исаевичем, в прошлом году в СКФО была отмечена позитивная динамика роста числа малых и средних компаний, которое превысило 231 тысячу. Это на 10% больше показателя 2022 года и на 20% — 2020 года. Положительная динамика, в частности, обусловлена тем, что компании МСП пользуются мерами поддержки от государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — подчеркнул гендиректор КМСП.
Также он отметил, что в перечень ключевых векторов деятельности Корпорации МСП входит поддержка компаний МСП Северного Кавказа. По заявлению Александра Исаевича, главная задача состоит в таргетированной поддержке малых и средних предприятий СКФО, специализирующихся на приоритетных для государства направлениях.
Напомним, что господдержка отечественных малых и средних компаний обеспечивается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.