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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Новый контактный центр банка открылся в Ульяновске

Новый контактный центр банка открылся в Ульяновске

16 июля 2024, 14:17
Фото: 1MI
ВТБ открыл новый контакт-центр в Ульяновске в рамках объединения с банком «Открытие». Интеграция позволит увеличить более чем на 250 сотрудников численность персонала дистанционных каналов обслуживания.

Как известно, в 2023 году произошло объединение банка «Открытие» и ВТБ. Это было знаковое для рынка событие. Эксперты с интересом наблюдают, как проходит процесс крупнейшего за последние годы объединения двух серьезных игроков на рынке. По оценкам специалистов банка, с декабря 2023 года по май 2024 года было решено более 300 тысяч различных вопросов, причем на 88% ответ был найден с первого раза.

Сейчас в контакт-центре ВТБ в Ульяновске работает около 200 сотрудников: операторы горячей линии банка, менеджеры, специалисты бэк-офиса и технической службы. В банке всегда есть открытые вакансии, на которые могут откликнуться кандидаты.

«Банк „Открытие“ — это крупный и значимый игрок, объединение с ним — это важный процесс для рынка. Для нас важно, чтобы интеграция проходила бесшовно как для клиентов, так и для сотрудников банка „Открытие“, которые работали в контакт-центре», — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ — вице-президент.

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