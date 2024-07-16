Эксперты рассказали о перспективах «Семейной ипотеки» в России

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Published Сегодня, 06:51
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Эта программа считается самой выгодной для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия в обстановке ужесточения денежно-кредитной политики.
Согласно новым условиям программы «Семейная ипотека» на кредиты на покупку жилья на первичном рынке под 6% годовых могут рассчитывать семьи, в которых есть дети младше шести лет или дети-инвалиды. Максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%. Власти также объявили о сохранении прежних условий выдачи «Семейной ипотеки» для ряда российских регионов: это касается примерно трети субъектов РФ, пишет newsnn.ru.
В более чем тридцати регионах ипотека под 6% по-прежнему доступна. В первом полугодии 2024 года на эти регионы пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в России. Среди них регионы, которые либо пока отстают по масштабам строительства, либо развиваются в соответствии с индивидуальными планами. Также к этой категории можно отнести малые города с населением до 50 тысяч человек. Наибольшую популярность программа получила в Адыгее, Чувашии и Марий Эл, где на нее пришлось от 35,8% до 30,9% всех сделок. В последние месяцы также сообщалось о росте популярности «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где число сделок выросло на 20,3% и 18,7% соответственно.
Анализ спроса на новостройки в регионах, где действуют расширенные условия программы, подтвердил, что на большинстве этих территорий наблюдается положительная динамика. Доля сделок с новостройками растет, особенно это заметно в Адыгее, Тыве, Марий Эл, Псковской, Курганской и Кировской областях, где объем строящегося жилья в ипотечных сделках вырос более чем на 10% за первое полугодие 2024 года (по информации Сбербанка).
Статистика объявлений на «Домклик» также показывает, что в регионах, где условия «Семейной ипотеки» не изменились, первичный рынок остается скромным: 80% объявлений имеют отношение к продажам вторичного жилья. В некоторых регионах, таких как Магаданская область, Еврейская автономная область, НАО, Чукотка, Ингушетия, Чечня и Республика Алтай, вообще нет предложений по продаже квартир на первичном рынке. Эти регионы отличаются либо низким уровнем доходов населения, либо сложными условиями для строительства из-за экстремального климата и особенностей рельефа.
Наиболее доступное жилье на первичном рынке регионов с расширенными условиями программы «Семейная ипотека» можно приобрести в Калмыкии (от 77,8 тысячи рублей за квадратный метр), в Республике Марий Эл, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (от 81,9 до 97,2 тысячи рублей за квадратный метр). В большинстве этих регионов медианная стоимость квадратного метра в новостройках остается ниже среднероссийского уровня.