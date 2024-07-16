Эксперты рассказали о перспективах «Семейной ипотеки» в России

В более чем тридцати регионах ипотека под 6% по-прежнему доступна. В первом полугодии 2024 года на эти регионы пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в России. Среди них регионы, которые либо пока отстают по масштабам строительства, либо развиваются в соответствии с индивидуальными планами. Также к этой категории можно отнести малые города с населением до 50 тысяч человек. Наибольшую популярность программа получила в Адыгее, Чувашии и Марий Эл, где на нее пришлось от 35,8% до 30,9% всех сделок. В последние месяцы также сообщалось о росте популярности «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где число сделок выросло на 20,3% и 18,7% соответственно.