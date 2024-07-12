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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 11:22

Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка

Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка

12 июля 2024, 10:05
Фото: Почта Банк
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По итогам второго розыгрыша акции «Забери автомобиль» обладателем Lada Vesta Cross седан стала жительница Саратовской области Раиса Ланцкова.

Организатор акции Почта Банк вручил пенсионерке ключи от авто 9 июля. До конца года Почта Банк разыграет еще шесть автомобилей, следующий розыгрыш пройдет 26 июля.

«Пять лет назад я перевела пенсию на карту Почта Банка, потому что он ближе к дому. Мне нравится обслуживание и бонусы, которые возвращаются на карту за покупки. Иногда пользуюсь мобильным приложением, где и увидела информацию об акции. Решила поучаствовать и нажала на кнопку. Когда позвонили и поздравили с выигрышем автомобиля, то подумала, что это мошенники. Однако в чате мобильного приложения мне подтвердили информацию. Спасибо Почта Банку за организацию розыгрыша и оплату всех расходов», — рассказала Раиса Ланцкова.

«С каждым днем к акции присоединяются новые участники, и их уже около 800 тысяч человек. Искренне поздравляю Раису Федоровну с победой и желаю приятных путешествий на новом автомобиле. Благодарю за многолетнее сотрудничество и выбор Почта Банка в решении ежедневных финансовых вопросов. В наших планах — дальнейшее улучшение условий продуктовой линейки для людей старшего возраста», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.

Акция «Забери автомобиль» действует до 31 января 2025 года. По ее условиям клиентам необходимо получать пенсионные зачисления в Почта Банке. Далее на телефон придет сообщение с приглашением стать участником розыгрыша. Для этого нужно открыть мобильное приложение Почта Банка, нажать кнопку «Принять участие» и получить уникальный номер. Новым клиентам для участия в акции необходимо оставить заявку на перевод пенсии на карту Почта Банка и получить первое зачисление.

Победитель каждый месяц определяется с помощью программы генерации случайных чисел. Также пенсионерам доступен кешбэк в размере 3% за покупки по картам ж/д билетов, товаров в аптеках и на заправках, специальные условия по вкладам и кредитам.

Узнать больше об условиях акции и получения пенсии в Почта Банке можно на сайте.

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