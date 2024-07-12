РЭО призвал компании не запускать воздушные шары в небо

Так, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» заказал около 55 тысяч шаров на праздник влюбленных. В немного меньшем масштабе повторили эту акцию в ТЦ Новосибирске. Около 10 тыс шаров выпустил ТЦ «Эспланада» в Перми по случаю своего дня рождения. В июле «Сбермаркет» (Купер) сменил свое название и по этому поводу в трех российских городах раздавали фольгированные шары.