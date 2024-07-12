РЭО призвал компании не запускать воздушные шары в небо

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В письме Денис Буцаев также указал, что воздушные шары оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, поскольку утилизировать их практически невозможно. В конечном итоге, в зависимости от вида материала из которого они изготовлены, шары будут разлагаться от четырех до 200 лет, загрязняя почву, воду и нанося вред живым организмам. Об этом пишет newsnn.ru.
Буцаев уверен, что коммуникационные агентства могут перестать предлагать такой вид рекламной активности, а также помогут убедить заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций.
По подсчетам РЭО, ежегодно в стране происходит загрязнение таким видом отходов, которое измеряется тоннами. Более того, одна традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию двух тысяч килограммов отходов. При этом некоторые компаний уже провели подобные акции в этом году.
Так, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» заказал около 55 тысяч шаров на праздник влюбленных. В немного меньшем масштабе повторили эту акцию в ТЦ Новосибирске. Около 10 тыс шаров выпустил ТЦ «Эспланада» в Перми по случаю своего дня рождения. В июле «Сбермаркет» (Купер) сменил свое название и по этому поводу в трех российских городах раздавали фольгированные шары.
«Сегодня мы хотим привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме: рекламные акции — следующий по значимости источник загрязнения шарами», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
АКАР может оказать влияние на участников отрасли путем увеличения осведомленности о вреде данного вида рекламных акций для природы, а также через рекомендации по их запрету. Кроме того в письме РЭО выделяется, что ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет существенным вкладом ассоциации в общее будущее.