В Башкирии берут натурой

Право на получение набора социальных услуг в Башкирии закреплено за 303 тысяч льготниками. Речь идет о гражданах с инвалидностью, участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и др. Отмечается, что порядка 124 тысяч человек из их числа получают социальные услуги полностью либо частично в натуральном виде.