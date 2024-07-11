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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Башкирии берут натурой

В Башкирии берут натурой

11 июля 2024, 13:33
Фото: 1MI
В Башкирии более 120 тысяч человек получают набор социальных услуг в натуральном виде, сообщает пресс-служба Соцфонда РФ.

Право на получение набора социальных услуг в Башкирии закреплено за 303 тысяч льготниками. Речь идет о гражданах с инвалидностью, участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и др. Отмечается, что порядка 124 тысяч человек из их числа получают социальные услуги полностью либо частично в натуральном виде.

Данные социальные услуги включают в себя обеспечение граждан необходимыми медикаментами, путевки на отдых на оздоровительных курортах и санаториях, бесплатный проезд на пригородном жд транспорте и др.

Для льготников предусмотрены два варианта получения НСУ: в натуральном виде (услугами) и деньгами. Сумма набора составляет 1578,50 ₽. Отмечается, что граждане могут по своему желанию изменить форму получения набора, для этого им потребуется заполнить заявление и далее направить его в региональное отделение Соцфонда.

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