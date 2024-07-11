«Рустам Курмаев и партнеры» представил нового партнера команды Антона Помазана

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как пишет pravo.ru, Антон Помазан имеет большой опыт в разрешении комплексных споров в сфере недвижимости и строительства, а также споров в области банкротства. Помимо этого, ему удалось эффективно защищать интересы клиентов в спорах, возникающих из-за поставок, в том числе осложненных санкционными ограничениями, а также спорами в сфере страхования и взыскания убытков. Наряду с этим Помазан реализовывал ряд проектов во многих сферах экономики: строительной, финансовой, топливно-энергетической, сельском хозяйстве и других.
Ранее Антон Помазан занимал руководящие должности в ведущих российских юридических фирмах и крупных российских компаниях, принимал участие в реализации проектов госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», связанных с банкротством коммерческих банков.
«Разрешение споров всегда было одним из ключевых направлений в нашей фирме», — отметил управляющий партнер Рустам Курмаев отметил. «Я уверен, что с присоединением Антона перед практикой откроются новые горизонты, особенно в финансовом секторе и индустрии строительства», — добавил он.
По словам Антона Помазана, он готов к эффективной и плодотворной работе в интересах текущих и будущих доверителей фирмы.