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«Рустам Курмаев и партнеры» представил нового партнера команды Антона Помазана

«Рустам Курмаев и партнеры» представил нового партнера команды Антона Помазана

11 июля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры» сообщает о включении в свои ряды в качестве партнера адвоката Антона Помазана. Усиление команды за счет нового партнера отвечает стратегии развития компании и обусловлено ростом сопровождения сложных проектов в разрешении споров и процедур банкротства.

Как пишет pravo.ru, Антон Помазан имеет большой опыт в разрешении комплексных споров в сфере недвижимости и строительства, а также споров в области банкротства. Помимо этого, ему удалось эффективно защищать интересы клиентов в спорах, возникающих из-за поставок, в том числе осложненных санкционными ограничениями, а также спорами в сфере страхования и взыскания убытков. Наряду с этим Помазан реализовывал ряд проектов во многих сферах экономики: строительной, финансовой, топливно-энергетической, сельском хозяйстве и других.

Ранее Антон Помазан занимал руководящие должности в ведущих российских юридических фирмах и крупных российских компаниях, принимал участие в реализации проектов госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», связанных с банкротством коммерческих банков.

«Разрешение споров всегда было одним из ключевых направлений в нашей фирме», — отметил управляющий партнер Рустам Курмаев отметил. «Я уверен, что с присоединением Антона перед практикой откроются новые горизонты, особенно в финансовом секторе и индустрии строительства», — добавил он.

По словам Антона Помазана, он готов к эффективной и плодотворной работе в интересах текущих и будущих доверителей фирмы.

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