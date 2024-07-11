«Рустам Курмаев и партнеры» представил нового партнера команды Антона Помазана

Как пишет pravo.ru, Антон Помазан имеет большой опыт в разрешении комплексных споров в сфере недвижимости и строительства, а также споров в области банкротства. Помимо этого, ему удалось эффективно защищать интересы клиентов в спорах, возникающих из-за поставок, в том числе осложненных санкционными ограничениями, а также спорами в сфере страхования и взыскания убытков. Наряду с этим Помазан реализовывал ряд проектов во многих сферах экономики: строительной, финансовой, топливно-энергетической, сельском хозяйстве и других.