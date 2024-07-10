В Перми студентам МГУ показали пример работы экономики замкнутого цикла в ПЦБК

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
ПЦБК стала частью маршрута ежегодной учебно-производственной практики студентов, проходящей в разных регионах страны.
В Прикамье студенты второго курса знакомятся с хозяйственным комплексом региона и посещают предприятия различных отраслей, пишет properm.ru.
Во время визита на ПЦБК гости изучили технологический цикл переработки макулатуры и производства картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Отходы бумаги и картона перерабатываются до 12 раз, что обеспечивает годовую мощность по переработке вторсырья в 300 тыс. тонн.
Доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ Мария Горячко отметила важность такой практики для подготовки будущих географов.
На встрече с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым студенты смогли задать вопросы и обсудить увиденное. Марков подчеркнул, что компания открыта для посетителей и заинтересована в привлечении молодых специалистов.
Для более глубокого погружения в тему циклической экономики студенты-экономисты из ПГНИУ провели турнир по настольной игре «Циклическая экономика». Игра, разработанная пермскими студентами при консультации специалистов ПЦБК, позволила участникам примерить на себя роль руководителя промышленной компании и проверить свои знания о циклической экономике. В завершение гостям вручили призы и памятные подарки, связанные с Пермским краем.