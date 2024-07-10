В Перми студентам МГУ показали пример работы экономики замкнутого цикла в ПЦБК

Для более глубокого погружения в тему циклической экономики студенты-экономисты из ПГНИУ провели турнир по настольной игре «Циклическая экономика». Игра, разработанная пермскими студентами при консультации специалистов ПЦБК, позволила участникам примерить на себя роль руководителя промышленной компании и проверить свои знания о циклической экономике. В завершение гостям вручили призы и памятные подарки, связанные с Пермским краем.