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В Перми студентам МГУ показали пример работы экономики замкнутого цикла в ПЦБК

В Перми студентам МГУ показали пример работы экономики замкнутого цикла в ПЦБК

10 июля 2024, 09:24
Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) посетила делегация студентов и сотрудников кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

ПЦБК стала частью маршрута ежегодной учебно-производственной практики студентов, проходящей в разных регионах страны.

В Прикамье студенты второго курса знакомятся с хозяйственным комплексом региона и посещают предприятия различных отраслей, пишет properm.ru.

Во время визита на ПЦБК гости изучили технологический цикл переработки макулатуры и производства картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Отходы бумаги и картона перерабатываются до 12 раз, что обеспечивает годовую мощность по переработке вторсырья в 300 тыс. тонн.

Доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ Мария Горячко отметила важность такой практики для подготовки будущих географов.

На встрече с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым студенты смогли задать вопросы и обсудить увиденное. Марков подчеркнул, что компания открыта для посетителей и заинтересована в привлечении молодых специалистов.

Для более глубокого погружения в тему циклической экономики студенты-экономисты из ПГНИУ провели турнир по настольной игре «Циклическая экономика». Игра, разработанная пермскими студентами при консультации специалистов ПЦБК, позволила участникам примерить на себя роль руководителя промышленной компании и проверить свои знания о циклической экономике. В завершение гостям вручили призы и памятные подарки, связанные с Пермским краем.

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