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Денис Буцаев перечислил компании, вошедшие в ассоциацию «Ресурс»

Денис Буцаев перечислил компании, вошедшие в ассоциацию «Ресурс»

9 июля 2024, 16:51
Фото: reo.ru
В ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданную при участии публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), вошло несколько новых компаний, специализирующихся на производстве мусоровозов, биоудобрений, мебели из переработанных отходов и т. д.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в июне по результатам голосования очередные шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, за время существования данной организации в нее уже включили более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Компании-члены должны придерживаться принципов экономики замкнутого цикла, производить продукцию с использованием вторсырья, предлагая новые решения.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что компании вступают в ассоциацию осознанно. В большинстве случаев они хотят создать собственный пилотный проект, чтобы реализовывать свои товары или услуги. Другие же заинтересованы в отработке новой технологии или поддержке инвестпроектов. Ассоциация со своей стороны помогает компаниям сформулировать запрос на поддержку и разработать пилотный проект.

В «Ресурс» включили ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», специализирующееся на разработке и производстве экологически устойчивых машин и систем, включая мусоровозы.

Кроме того, в ассоциацию вошло Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС», которое занимается разработкой и производством оборудования для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, резина, бумага, пластик и т. п.).

Чувашская компания «БиоЭксперт» выпускает органические биоудобрения — биогумус (вермикомпост), а также жидкие органические удобрения из биогумуса для листовой и корневой подкормки. Удобрения используют для ухода за растениями, повышения плодородия почвы, восстановления деградированного и истощенного почвенного слоя.

Компания «Эксимо» — отечественный разработчик автоматических горизонтальных прессов для вторичного сырья BIZON.

«Экобрендс Саратов» — экофабрики, перерабатывающие пластиковые отходы и выпускающие из них безопасные стройматериалы и малые архитектурные формы для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Компания изготавливает уличную мебель из экологичных материалов.

К производителям уличной мебели из экоматериалов, которые присоединились к ассоциации, относится и компания «Эко Завод ППИ».

#Общество
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