Денис Буцаев перечислил компании, вошедшие в ассоциацию «Ресурс»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в июне по результатам голосования очередные шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, за время существования данной организации в нее уже включили более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Компании-члены должны придерживаться принципов экономики замкнутого цикла, производить продукцию с использованием вторсырья, предлагая новые решения.
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что компании вступают в ассоциацию осознанно. В большинстве случаев они хотят создать собственный пилотный проект, чтобы реализовывать свои товары или услуги. Другие же заинтересованы в отработке новой технологии или поддержке инвестпроектов. Ассоциация со своей стороны помогает компаниям сформулировать запрос на поддержку и разработать пилотный проект.
В «Ресурс» включили ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», специализирующееся на разработке и производстве экологически устойчивых машин и систем, включая мусоровозы.
Кроме того, в ассоциацию вошло Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС», которое занимается разработкой и производством оборудования для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, резина, бумага, пластик и т. п.).
Чувашская компания «БиоЭксперт» выпускает органические биоудобрения — биогумус (вермикомпост), а также жидкие органические удобрения из биогумуса для листовой и корневой подкормки. Удобрения используют для ухода за растениями, повышения плодородия почвы, восстановления деградированного и истощенного почвенного слоя.
Компания «Эксимо» — отечественный разработчик автоматических горизонтальных прессов для вторичного сырья BIZON.
«Экобрендс Саратов» — экофабрики, перерабатывающие пластиковые отходы и выпускающие из них безопасные стройматериалы и малые архитектурные формы для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Компания изготавливает уличную мебель из экологичных материалов.
К производителям уличной мебели из экоматериалов, которые присоединились к ассоциации, относится и компания «Эко Завод ППИ».