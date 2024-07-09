Денис Буцаев перечислил компании, вошедшие в ассоциацию «Ресурс»

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в июне по результатам голосования очередные шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, за время существования данной организации в нее уже включили более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Компании-члены должны придерживаться принципов экономики замкнутого цикла, производить продукцию с использованием вторсырья, предлагая новые решения.