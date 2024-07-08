mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Ученые: Правильная диета в среднем возрасте может окупиться в старости

Ученые: Правильная диета в среднем возрасте может окупиться в старости

8 июля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Новое исследование американских ученых показывает, что соблюдение принципов здорового питания в среднем возрасте способствует лучшему самочувствию в старости. И наоборот.

Как пишет newkhakasiya.online, специалисты подчеркивают, что здоровая диета включает цельные злаки, фрукты, овощи и полезные жиры. Исследователи установили, что, начав питаться таким образом в возрасте 40 лет, через несколько десятилетий человек будет чувствовать себя значительно лучше, чем те, кто пренебрег здоровым питанием.

Заключения основываются на наблюдениях за 106 тысячами женщин, которые участвовали в исследовании с 1986 года, когда им было не менее 39 лет и они не имели хронических болезней. Результаты показали, что в 70 лет женщины, следовавшие здоровой диете, имели на 43 — 84% (в зависимости от типа питания) больше шансов чувствовать себя физически и психически лучше, чем те, кто часто потреблял трансжиры, натрий, красное и переработанное мясо.

Исследователи пришли к выводу, что выбор рациона в среднем возрасте существенно влияет на здоровье и самочувствие в старости, и подчеркнули, что начать следовать принципам здорового питания никогда не поздно.

Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Сегодня, 13:59
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт
Сегодня, 13:43