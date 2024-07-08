Ученые: Правильная диета в среднем возрасте может окупиться в старости

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как пишет newkhakasiya.online, специалисты подчеркивают, что здоровая диета включает цельные злаки, фрукты, овощи и полезные жиры. Исследователи установили, что, начав питаться таким образом в возрасте 40 лет, через несколько десятилетий человек будет чувствовать себя значительно лучше, чем те, кто пренебрег здоровым питанием.
Заключения основываются на наблюдениях за 106 тысячами женщин, которые участвовали в исследовании с 1986 года, когда им было не менее 39 лет и они не имели хронических болезней. Результаты показали, что в 70 лет женщины, следовавшие здоровой диете, имели на 43 — 84% (в зависимости от типа питания) больше шансов чувствовать себя физически и психически лучше, чем те, кто часто потреблял трансжиры, натрий, красное и переработанное мясо.
Исследователи пришли к выводу, что выбор рациона в среднем возрасте существенно влияет на здоровье и самочувствие в старости, и подчеркнули, что начать следовать принципам здорового питания никогда не поздно.