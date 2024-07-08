Ученые: Правильная диета в среднем возрасте может окупиться в старости

Заключения основываются на наблюдениях за 106 тысячами женщин, которые участвовали в исследовании с 1986 года, когда им было не менее 39 лет и они не имели хронических болезней. Результаты показали, что в 70 лет женщины, следовавшие здоровой диете, имели на 43 — 84% (в зависимости от типа питания) больше шансов чувствовать себя физически и психически лучше, чем те, кто часто потреблял трансжиры, натрий, красное и переработанное мясо.