Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам

Такая аналитика дает возможность видеть в едином отчете статус исполнения, сдачи и приемки работ по всем проектам компании, отслеживая динамику приёмки помесячно, а также — видеть стоимость смет контракта и принятых работ. Все данные — на диаграммах. К примеру, данные по стоимости выполненных работ можно анализировать по столбчатой диаграмме. Обновляется вся эта информация автоматически. Артем Мясников, технический директор «Экзон», отмечает, что функциональный модуль способен, в том числе, прогнозировать вероятные кризисы, что будет особенно полезным сегодня, когда и бизнес, и госсектор — все нацелены на повышение эффективности и прозрачности процессов. В компании рассчитывают, что «Аналитика» станет основой для прозрачного управления проектами» в строительной отрасли. Застройщикам и девелоперам это даст контроль над рисками, а, значит, большую вероятность завершить проект в срок и качественно.