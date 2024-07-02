РЭО: Концессий на 32,1 млрд рублей в сфере обращения ТКО подписали в 2024 году

В 2024 году планируется заключить 25 концессионных соглашений на более чем 73,62 млрд рублей. Мощность объектов по обращению с ТКО, которые будут созданы в рамках этих договоров, составит 4,11 млн тонн в год по обработке, 1,28 млн тонн по утилизации и 2,53 млн тонн по захоронению.