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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

РЭО: Концессий на 32,1 млрд рублей в сфере обращения ТКО подписали в 2024 году

РЭО: Концессий на 32,1 млрд рублей в сфере обращения ТКО подписали в 2024 году

2 июля 2024, 14:55
Фото: reo.ru
На 32 млрд рублей подписали при участии РЭО концессионных договоров в сфере обращения с ТКО.

Возглавляющий Российский экологический оператор Денис Буцаев заявил, что ввод новых мощностей позволит обрабатывать свыше миллиона тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Об этом пишет NewsNN.ru.

В 2024 году планируется заключить 25 концессионных соглашений на более чем 73,62 млрд рублей. Мощность объектов по обращению с ТКО, которые будут созданы в рамках этих договоров, составит 4,11 млн тонн в год по обработке, 1,28 млн тонн по утилизации и 2,53 млн тонн по захоронению.

С начала года заключили 12 концессионных соглашений на сумму свыше 32 млрд рублей. Все концессионные проекты, по словам Буцаева, профинансирует РЭО. Средства поступят от размещения облигаций.

Концессионные соглашения заключены в 7 регионах, среди которых Крым, Краснодарский край и ЯНАО. Мощность объектов составит: по обработке — 1,13 млн тонн в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и по захоронению — 1,46 млн тонн в год.

Всего же в период с 2022 по 2024 год оказано содействие 36 субъектам РФ в структурировании и заключении 65 концессионных соглашений в отношении создания объектов обращения с ТКО на общую сумму, превышающую 170 млрд рублей. Эти объекты способны обрабатывать 8,3 млн тонн отходов в год.

#Общество
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