Свежий кофе и фишки для детей: магазины «Жизньмарт» стали точкой притяжения уфимцев

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Вкусная еда с чистым составом, свежий кофе, быстрая доставка, бесплатный интернет и лед — расскажем, почему людям так понравились эти заведения.
За последние два года в Уфе открылись шесть магазинов-кафе «Жизньмарт». Из них два — большого формата по адресам: ул. Менделеева, 132/1 и ул. Чернышевского, 88. По данным сервиса «2ГИС», первый магазин имеет оценку покупателей 4,4 звезды на основе 99 отзывов, а второй — 4,1 на основе 183 оценок. Надо отметить, что нечасто можно встретить магазины, гости которых так отзывчивы.
Все позиции магазинов тщательно отбираются по принципу «один лучший товар в каждой категории». Вся еда с чистым составом имеет небольшой срок годности. За безопасностью продуктов внимательно следят в управляющей компании. Надо отметить, что гости не смогут приобрести просроченный товар, даже если по какой-то причине он останется на полке. Система касс самообслуживания не позволит провести такой товар.
Основной ассортимент составляют вкусные готовые блюда без лишних добавок и консервантов — это главная особенность магазинов. Гости могут не думать о том, где им купить обед на работу или ужин домой. На выбор сотни позиций: супы, вторые блюда, десерты, сэндвичи, японская, итальянская, кавказская и русская кухни.
Меню постоянно пополняется. Новинка этого сезона в магазинах Уфы — линейка стритфуда. Вся еда в индивидуальной герметичной упаковке, и ее удобно носить с собой. Представители магазинов советуют гостям попробовать три вида шаурмы — «Вкус Востока», «Колоритная», «Пряная» и три позиции кесадильи — с курицей, с сыром и «Чили Чикен».
Помимо традиционного кофе, баристы в магазинах готовят летние и крафтовые напитки. Меню каждый сезон обновляется. Например, этим летом в «Жизньмарте» большого формата можно попробовать ванильный фраппучино, тоник «Грейпфрут-груша», лимонады «Черника-лаванда», «Малина-фейхоа» и «Персик-жасмин».
«Мне очень нравится лимонад „Черника-лаванда“ и онигири. Вообще, я первый раз попробовала это блюдо здесь и мне понравилось — теперь постоянно его покупаю. Часто заходим сюда с друзьями посидеть за столиками. Это действительно необычный магазин, практически кофейня», — поделилась впечатлениями Олеся, одна из гостей магазина на Менделеева, 132/1.
Каждый человек может познакомиться с магазинами «Жизньмарт» и прочувствовать атмосферу доброжелательности «заочно». У сети есть свой официальный канал, где можно узнать ассортимент, новинки, актуальные акции и скидки, задать свой вопрос и почитать главные новости компании. Можно прямо сейчас выбрать понравившееся блюдо и заказать его на дом или в офис. Экспресс-доставка работает в радиусе километра от филиала, а для более дальних поездок используется агрегатор или доставка с помощью автокурьера.
В магазинах есть зона кафе со столиками, приборами, микроволновыми печами и бесплатным Wi-Fi. В жаркую погоду особой популярностью пользуются бесплатные питьевая вода и лед. Необязательно что-либо покупать, чтобы утолить жажду и поднять себе настроение. Если на улице холодно, на такой случай в магазинах-кафе можно найти пледы.
В магазинах все построено на полном доверии к гостю: нет охраны, никто за покупателями не ходит по пятам. Каждый филиал оборудован кассами самообслуживания, что помогает избежать длинных очередей, а в зале работают продавцы-универсалы, которых называют местными супергероями: они успевают варить вкусный кофе, помогать гостям и развозить доставку.
Для маленьких гостей в магазинах созданы либо бизиборды, либо отдельные игровые зоны. Территория кафе организована так, чтобы мамам с детьми было комфортно: можно зайти с коляской или посадить ребенка в детский стульчик.
В «Жизньмарте» есть и детский магазинчик. Гости могут оставить созданные ими вещи с реквизитами для покупки. Компания не берет за это никакие проценты. А для родителей с колясками, кто не хочет заходить в магазин, с конца прошлого года заработала специальная доставка: заказываешь кофе или товары на сайте или в приложении и оформляешь заказ «до коляски».
Для гостей в Уфе существует еще одна приятная фишка сети — это программа лояльности. За «живчики», которые покупатели копят с предыдущих покупок, можно купить товары в «Живчикмарте» в приложении. Ассортимент постоянно меняется.