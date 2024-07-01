Свежий кофе и фишки для детей: магазины «Жизньмарт» стали точкой притяжения уфимцев

Каждый человек может познакомиться с магазинами «Жизньмарт» и прочувствовать атмосферу доброжелательности «заочно». У сети есть свой официальный канал, где можно узнать ассортимент, новинки, актуальные акции и скидки, задать свой вопрос и почитать главные новости компании. Можно прямо сейчас выбрать понравившееся блюдо и заказать его на дом или в офис. Экспресс-доставка работает в радиусе километра от филиала, а для более дальних поездок используется агрегатор или доставка с помощью автокурьера.