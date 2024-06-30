Хищного гиганта выловили в Башкирии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Удачный улов случился у жителя республики на Юмагузинском водохранилище — там ему удалось поймать 50-килограммового сома. В длину гигантская рыба оказалась больше самого рыбака.
Впрочем, радость от добычи с ним разделили не все. Некоторые обеспокоенные за экологию пользователи принялись осуждать и критиковать мужчину.
— Такую особь нужно было отпустить в водоём! — считает Светлана П.
— Я подводной охотой занимаюсь и сам видел таких рыбин килограмм на 40-50, но у меня хватило ума пожалеть. Разве можно быть таким жадным? — недоумевает опытный рыбак.
Другие пользователи же усомнились во вкусовых качествах такого улова.
— Ну и зачем он нужен? Старый вонючий падальщик, который жрал всю жизнь мертвичину, — написал Эдуард Х., сопроводив комментарий эмодзи с «фейспалмом».
— Но мясо его будет пахнуть, тк старый он уже самое то до 30 кг — уверена Татьяна Р.
Впрочем, большинство просто поздравило мужчину с удачной рыбалкой.
— Между прочим хоть и жалко сома, но на самом деле такой сом при таком размере очень опасен для людей, которые купаются, особенно для детей.
— Супер улов.
— Вот молодец. Я ни разу вообще не ловил сомов.
Ранее в соцсетях пойманным сомом хвалился другой рыбак, однако его «гигант» оказался в два раза меньше. Тем не менее на вид существо было не менее впечатляющим.