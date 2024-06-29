Межрегиональное сотрудничество как драйвер глобального развития

На региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» руководитель ДВМС подчеркнул, что все стратегии развития Москвы основаны на принципах устойчивого развития, будь то транспорт, строительство, социальная сфера, образование, здравоохранение, цифровизация или кадровая политика. Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет, снизив зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний с 40% в 2010 году до 4,5% сегодня, при этом сохраняя почти бездефицитный бюджет и направляя значительные средства на развитие городской среды.