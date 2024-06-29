Межрегиональное сотрудничество как драйвер глобального развития

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Это панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей», Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) и бизнес-диалог «Россия — Индия». Участие в данных мероприятиях принял Министр Правительства Москвы и руководитель ДВМС Сергей Черёмин.
В ходе панельной дискуссии «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей» участники обсудили потенциал дипломатии городов в современных реалиях. Сергей Черёмин подчеркнул значимость межрегиональных связей для создания новых перспектив глобального сотрудничества. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры, социальной сферы, образования и здравоохранения, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в международных рейтингах.
Москва предлагает партнерам подписание трехлетних программ сотрудничества, охватывающих такие области, как градостроительство, урбанистика, транспорт, социальная сфера, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствуют росту внешнеэкономических связей. Кроме того, созданы специальные комиссии по сотрудничеству между Москвой и различными странами, что позволяет значительно увеличить торговый оборот. Сергей Черёмин поделился успехами в сотрудничестве с партнерами из Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции, подчеркнув, что дипломатия городов помогает преодолевать политические барьеры.
На региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» руководитель ДВМС подчеркнул, что все стратегии развития Москвы основаны на принципах устойчивого развития, будь то транспорт, строительство, социальная сфера, образование, здравоохранение, цифровизация или кадровая политика. Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет, снизив зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний с 40% в 2010 году до 4,5% сегодня, при этом сохраняя почти бездефицитный бюджет и направляя значительные средства на развитие городской среды.
Столица может служить примером того, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса, в том числе международного.
Выступая модератором сессии бизнес-диалога «Россия — Индия», посвященного обсуждению основных направлений сотрудничества и перспектив их развития, Сергей Черёмин напомнил о стратегическом привилегированном партнерстве между Россией и Индией, существующем с 2010 года, и необходимости продолжения полномасштабного сотрудничества. Товарооборот между странами достиг исторического максимума в почти 57 млрд долларов, однако важной задачей остается выработка торгово-экономического баланса и выбор новых перспективных товаров для взаимодействия.