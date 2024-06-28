Москва поделилась опытом устойчивого развития на форуме «Деловой двадцатки»

Москва может служить примером успешного развития мегаполиса, опираясь на диверсификацию источников поступления в бюджет. За последние годы столица России значительно снизила свою зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний: если в 2010 году эта зависимость составляла почти 40%, то сегодня она составляет лишь 4,5%. При этом бюджет Москвы остается практически бездефицитным, а огромные средства направляются на развитие городской среды.