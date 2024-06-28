Москва поделилась опытом устойчивого развития на форуме «Деловой двадцатки»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В своем выступлении Черёмин Сергей подчеркнул приверженность Москвы принципам устойчивого развития во всех сферах городского управления, включая транспорт, строительство, социальную сферу, образование, здравоохранение, цифровизацию и кадровую политику.
Москва может служить примером успешного развития мегаполиса, опираясь на диверсификацию источников поступления в бюджет. За последние годы столица России значительно снизила свою зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний: если в 2010 году эта зависимость составляла почти 40%, то сегодня она составляет лишь 4,5%. При этом бюджет Москвы остается практически бездефицитным, а огромные средства направляются на развитие городской среды.
Сергей Черёмин отметил, что Москва может продемонстрировать, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса, причем не только локального, но и международного. В столице по-прежнему работают американские, итальянские, французские компании, которые вносят свой вклад в создание благоприятного инвестиционного климата. На сегодняшний день Москва сотрудничает более чем со 100 странами мира.
В условиях прогнозируемого роста городского населения мегаполисам необходимо консолидировать свое мнение относительно дальнейшего развития в контексте глобализации. Сотрудничество между городами выходит на качественно новый уровень, и Москва активно ищет новых партнеров и делится своим опытом. Особое значение для столицы имеет комплексный диалог в рамках многосторонних институтов международного сотрудничества. Москва участвует в выработке рекомендаций для стран «Группы двадцати» (G20), принимает активное участие в работе «Деловой двадцатки» (B20) и «Городской двадцатки» (U20), и намерена продолжить свое активное участие в деятельности G20.
Опыт Москвы в области устойчивого развития и успешного городского управления может стать ценным примером для других мегаполисов мира, сталкивающихся с аналогичными вызовами. Участие столицы России в международных форумах и инициативах, таких как Региональный консультативный форум B20, способствует обмену лучшими практиками и выработке совместных решений для обеспечения инклюзивного роста и устойчивого будущего городов.