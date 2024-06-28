Международный муниципальный форум стран БРИКС: инновации, сотрудничество, развитие

Москва, являясь одним из лидером по уровню инновационного развития и качеству инфраструктуры, готова поделиться своими достижениями и передовым опытом с участниками форума. В 2022 году ООН Хабитат поставила российскую столицу на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания государственных услуг. Кроме того, в 2023 году Москва была признана лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.