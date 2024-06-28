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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Международный муниципальный форум стран БРИКС: инновации, сотрудничество, развитие

28 июня 2024, 11:50
Москва готовится принять Международный муниципальный форум стран БРИКС, который пройдет 27–28 августа 2024 года. Ожидается, что мероприятие соберет представителей всех субъектов Российской Федерации, а также делегации из более чем 200 городов Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ.

Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин на пресс-конференции, состоявшейся 11 июня в ТАСС.

По словам Черёмина, форум станет уникальной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в сфере управления городским хозяйством, развития инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и обеспечения устойчивого развития мегаполисов. Деловая программа мероприятия включает в себя презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами, охватывающие широкий спектр вопросов — от муниципальной инфраструктуры и социальной сферы до образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

Москва, являясь одним из лидером по уровню инновационного развития и качеству инфраструктуры, готова поделиться своими достижениями и передовым опытом с участниками форума. В 2022 году ООН Хабитат поставила российскую столицу на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания государственных услуг. Кроме того, в 2023 году Москва была признана лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.

Международный муниципальный форум стран БРИКС — это уникальная возможность для плодотворного диалога на уровне муниципалитетов, обмена лучшими городскими практиками и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Сергей Черёмин выразил уверенность в том, что мероприятие станет катализатором инноваций и откроет новые перспективы для экономического развития и процветания городов, приглашая к участию в форуме всех партнеров Москвы, число которых превышает 100, а также представителей коммерческих компаний.

Участники пресс-конференции отметили, что Международный муниципальный форум стран БРИКС уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для налаживания дипломатических связей, обмена передовым опытом и реализации совместных проектов. В прошлом году Москва принимала активное участие в организации аналогичного мероприятия в Санкт-Петербурге, где состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписание соглашений о сотрудничестве, а также была организована выставка.

Предстоящий форум в Москве призван не только укрепить существующие партнерские отношения между городами стран БРИКС, но и заложить фундамент для реализации новых инициатив, направленных на повышение качества жизни горожан, внедрение передовых технологий и обеспечение устойчивого развития мегаполисов в долгосрочной перспективе.

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