Ходьба полезна при болях в спине

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В настоящее время на Земле от таких болей страдают около 600 млн человек, и в будущем эта цифра может возрасти в 1,5 раза. Об этом пишет newia.ru.
Как отмечается, боли в области спины имеют высокую интенсивность и приводят к нарушению работоспособности. Так, согласно проведенному эксперименту, было установлено, что те люди, которые время от времени совершают прогулки, на 43% реже обращаются к медикам с жалобами на боли в спине. Кроме того, у таких людей период между возникновением новых болевых ощущений вырос в 2 раза.
В исследовании, в котором приняли участие 700 человек, половина участников совершали пешие прогулки пять раз в неделю по 30 минут. Остальные участники не делали никаких упражнений.
Результаты исследования свидетельствуют, что те участники, которые постоянно занимались ходьбой, снизили риск развития рецидивов болевого синдрома в пояснице на 28%.
Более того, как оказалось, во время ходьбы задействованы все мышцы спины. Кроме того, на фоне укрепления мышечного корсета обеспечивается дополнительная поддержка позвоночного столба, что также является хорошей профилактикой возникновения болей.