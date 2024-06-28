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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Ходьба полезна при болях в спине

Ходьба полезна при болях в спине

28 июня 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Согласно исследованию, люди страдающие от сильных болей в спине, могут облегчить свое состояние, если будут ежедневно совершать получасовые пешие прогулки.

В настоящее время на Земле от таких болей страдают около 600 млн человек, и в будущем эта цифра может возрасти в 1,5 раза. Об этом пишет newia.ru.

Как отмечается, боли в области спины имеют высокую интенсивность и приводят к нарушению работоспособности. Так, согласно проведенному эксперименту, было установлено, что те люди, которые время от времени совершают прогулки, на 43% реже обращаются к медикам с жалобами на боли в спине. Кроме того, у таких людей период между возникновением новых болевых ощущений вырос в 2 раза.

В исследовании, в котором приняли участие 700 человек, половина участников совершали пешие прогулки пять раз в неделю по 30 минут. Остальные участники не делали никаких упражнений.

Результаты исследования свидетельствуют, что те участники, которые постоянно занимались ходьбой, снизили риск развития рецидивов болевого синдрома в пояснице на 28%.

Более того, как оказалось, во время ходьбы задействованы все мышцы спины. Кроме того, на фоне укрепления мышечного корсета обеспечивается дополнительная поддержка позвоночного столба, что также является хорошей профилактикой возникновения болей.

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