Ходьба полезна при болях в спине

Как отмечается, боли в области спины имеют высокую интенсивность и приводят к нарушению работоспособности. Так, согласно проведенному эксперименту, было установлено, что те люди, которые время от времени совершают прогулки, на 43% реже обращаются к медикам с жалобами на боли в спине. Кроме того, у таких людей период между возникновением новых болевых ощущений вырос в 2 раза.