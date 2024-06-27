Специалисты Модульбанка рассказали о сервисе приема оплат посредством NFC-модуля

Для приема оплаты через NFC нужна специальная SIM-карта, которая поддерживает эту технологию, и мобильное приложение на устройстве. NFC-оплата демонстрирует явные преимущества, такие как удобство и быстрота, а также обеспечивает безопасный способ осуществления транзакций благодаря шифрованию передаваемых данных.