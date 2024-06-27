Специалисты Модульбанка рассказали о сервисе приема оплат посредством NFC-модуля

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:48
Недавно мобильные устройства начали использоваться как замена банковских карт благодаря новейшей платежной технологии для приема оплат через NFC. Near Field Communication — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния, которая позволяет привлекать мобильные телефоны для бесконтактной оплаты товаров и услуг, пишет newsnn.ru.
Для приема оплаты через NFC нужна специальная SIM-карта, которая поддерживает эту технологию, и мобильное приложение на устройстве. NFC-оплата демонстрирует явные преимущества, такие как удобство и быстрота, а также обеспечивает безопасный способ осуществления транзакций благодаря шифрованию передаваемых данных.
В России многие банки уже внедрили NFC-технологии, обеспечив своим клиентам возможность осуществлять бесконтактные платежи. Среди таких банков можно выделить Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно к ним присоединился российский Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб, запустивший прием оплат с мобильного телефона через NFC.
Приложение для бизнеса ModulPay позволяет клиентам проводить оплату товаров и услуг банковскими картами через NFC-модуль телефона. Глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что банк продолжит совершенствовать этот полнофункциональный платежный сервис. Семенов указал, что уже идет работа с онлайн-кассой, а фискализация, внедренная в систему, реализуется в автоматическом режиме.
Таким образом, использование NFC-технологии для приема оплат через мобильные устройства становится все более популярным способом расчетов, предлагая дополнительные возможности. Благодаря удобству, быстроте и безопасности все больше людей предпочитают этот метод для совершения покупок.