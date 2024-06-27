Путешествие с питомцем

Регулярно делайте остановки для прогулок и выгула. Не оставляйте питомца на длительное время в горячей машине, даже при открытых окнах, чтобы избежать ожогов или теплового удара. Поддерживайте оптимальную температуру и влажность в транспортном средстве, где находится ваш питомец. Обеспечьте ему питье, посмотрите удобные поилки для поездки.