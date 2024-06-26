mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

«Коза» и ненависть к рэпу: что говорят россияне о современных рокерах

«Коза» и ненависть к рэпу: что говорят россияне о современных рокерах

26 июня 2024, 11:10
Фото: 1MI
Россияне верят в стереотипы о рокерах, видя в них преимущественно неухоженных личностей с длинными волосами, одетых во все кожаное. Тем не менее, несмотря на неопрятный вид рокеров, каждый десятый участник опроса считает рок настоящей народной музыкой.

Издание www.rosbalt.ru пишет, что портрет современного рокера решили составить приложение для артистов СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук» совместно с организаторами шоу тысячи музыкантов МЕГАРОК.

Исследование показало, что 77% респондентов считают: рокер — это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет (59%), при этом 54% россиян считают поклонников и артистов этого жанра музыки серьезными и суровыми. По мнению 28% опрошенных, типичного рокера проще всего встретить в Санкт-Петербурге. А 22% участников опроса называют столицей русского рока город Екатеринбург. В этом списке третье место оказалось у Москвы и Новосибирска — у них по 7% голосов.

Внешний вид типичного рокера соответствует стереотипному образу: длинные волосы считают обязательными для рок-музыканта 32% опрошенных, а 30% утверждают, что рокер должен иметь цепи, кожаную одежду и татуировки. Без татуировок современного рокера представить не могут 29% принявших участие в опросе, а также типичными для рок-исполнителей любители этого жанра считают жест «коза» — 25%, для 22% это игра на гитаре, а 19% — антипатия к рэпу. Среди популярных стилей рока опрашиваемые назвали панк-рок (17%) и фолк-рок (12%), а наименее популярными оказались софт-рок (4%) и блюз (2%).

Лишь 7,3% участников опроса считают рок агрессивным жанром, в то время как 16,2% убеждены, что это музыка для души.

Реальный портрет рок-музыканта несколько отличается от представлений россиян. Эксперты, проанализировав 2967 анкет музыкантов, участвующих в кастинге шоу тысячи музыкантов, пришли к выводу, что современный рокер — это взрослый мужчина, проживающий в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург), возраст — около 37 лет. Его интересы включают футбол, гаджеты, авто- и мотоспорт. Кроме этого, современный рокер предпочитает вести спортивный образ жизни, любит путешествия, компьютерные игры и художественные фильмы.

Относительно музыкальных вкусов можно сказать так: современный рокер слушает не только классический рок, но также поп-группы и даже не испытывает неприязни к музыке в стиле рэп. У 68% участников исследования в плейлистах музыка любимых рок-исполнителей соседствуют с треками рэп-артистов.

Подпишитесь
«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной
Сегодня, 10:24
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Сегодня, 05:02
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей
Сегодня, 12:40
В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца
Сегодня, 12:17
Видео. Жители Уфы жалуются на нашествие грызунов
Сегодня, 11:58
Ураган едва не убил беременную уфимку
Сегодня, 11:28