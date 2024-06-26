«Коза» и ненависть к рэпу: что говорят россияне о современных рокерах

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Издание www.rosbalt.ru пишет, что портрет современного рокера решили составить приложение для артистов СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук» совместно с организаторами шоу тысячи музыкантов МЕГАРОК.
Исследование показало, что 77% респондентов считают: рокер — это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет (59%), при этом 54% россиян считают поклонников и артистов этого жанра музыки серьезными и суровыми. По мнению 28% опрошенных, типичного рокера проще всего встретить в Санкт-Петербурге. А 22% участников опроса называют столицей русского рока город Екатеринбург. В этом списке третье место оказалось у Москвы и Новосибирска — у них по 7% голосов.
Внешний вид типичного рокера соответствует стереотипному образу: длинные волосы считают обязательными для рок-музыканта 32% опрошенных, а 30% утверждают, что рокер должен иметь цепи, кожаную одежду и татуировки. Без татуировок современного рокера представить не могут 29% принявших участие в опросе, а также типичными для рок-исполнителей любители этого жанра считают жест «коза» — 25%, для 22% это игра на гитаре, а 19% — антипатия к рэпу. Среди популярных стилей рока опрашиваемые назвали панк-рок (17%) и фолк-рок (12%), а наименее популярными оказались софт-рок (4%) и блюз (2%).
Лишь 7,3% участников опроса считают рок агрессивным жанром, в то время как 16,2% убеждены, что это музыка для души.
Реальный портрет рок-музыканта несколько отличается от представлений россиян. Эксперты, проанализировав 2967 анкет музыкантов, участвующих в кастинге шоу тысячи музыкантов, пришли к выводу, что современный рокер — это взрослый мужчина, проживающий в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург), возраст — около 37 лет. Его интересы включают футбол, гаджеты, авто- и мотоспорт. Кроме этого, современный рокер предпочитает вести спортивный образ жизни, любит путешествия, компьютерные игры и художественные фильмы.
Относительно музыкальных вкусов можно сказать так: современный рокер слушает не только классический рок, но также поп-группы и даже не испытывает неприязни к музыке в стиле рэп. У 68% участников исследования в плейлистах музыка любимых рок-исполнителей соседствуют с треками рэп-артистов.