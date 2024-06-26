«Коза» и ненависть к рэпу: что говорят россияне о современных рокерах

Исследование показало, что 77% респондентов считают: рокер — это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет (59%), при этом 54% россиян считают поклонников и артистов этого жанра музыки серьезными и суровыми. По мнению 28% опрошенных, типичного рокера проще всего встретить в Санкт-Петербурге. А 22% участников опроса называют столицей русского рока город Екатеринбург. В этом списке третье место оказалось у Москвы и Новосибирска — у них по 7% голосов.