Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как пишет newkhakasiya.online, сборная Англия по футболу на трех играх Евро-2024 забила всего два гола. По мнению друида, в плохой игре спортсменов виноваты экологические активисты организации Just Stop Oil, которые осквернили Стоунхендж, обсыпав памятник порошком оранжевого цвета. Тем самым, считает Пендрагон, связь с духами была нарушена и «затруднена передача мыслей сборной Англии».
Организация Just Stop Oil была создана два года назад и за это время уже надоела жителям Англии своими постоянными попытками сорвать спортивные и культурные мероприятия. С 2022 года от их действий пострадал уже не один памятник.
В частности, экоактивисты, входящие в эту организацию, выбегали на трассу «Формулы-1», подвергая опасности пилотов и самих себя, мешали проводить чемпионат мира по снукеру, приклеивали себя к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, обливали «Подсолнухи» Ван Гога томатным супом, а «Стог сена» Моне — картофельным пюре.
Что касается футбольных болельщиков, то они уверены, что в вялой игре футболистов виноваты не экологические активисты — сборная играет в таком стиле с тех пор, как тренером спортсменов стал Гарет Саутгейт.
Отмечается, что в вандализме Стоунхенджа виноваты студентка Оксфорда, которой двадцать один год, и житель Бирмингема — мужчине семьдесят три года. На данный момент они задержаны правоохранителями.