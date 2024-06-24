В ГК «Титан» подвели итоги ПМЭФ-2024 и рассказали о перспективах химпрома РФ

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сутягинский сообщил о реализации 7 масштабных импортозамещающих проектов в сфере средне- и малотоннажной химии. Три из них уже в 2024 году выйдут на опытно-промышленный уровень производства. Ключевым станет выпуск таких востребованных компонентов, как метионин, изофорон и полибутилентерефталат, ранее не производившихся в России, пишет newizv.ru.
На очереди и открытие нового завода по производству силикагелей и силиказолей в Нижегородской области, оно назначено на 2025 год. Кроме этого, в планах запуск мощностей по выпуску ПЭТ/ПБТ в Пскове. Ранее корпорация провела реконструкцию производств фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира, что позволило ГК «Титан» сконцентрировать крупнейшие в стране мощности.
В 2021 году компания ввела в эксплуатацию производство изопропилового спирта мощностью 60 000 тонн в год. Это универсальное сырьё для медицины, лакокрасочной промышленности и других ключевых отраслей.
Инвестиционная программа ГК «Титан» демонстрирует существенный рост: в 2024 году вложения достигнут 15 млрд рублей (двукратный рост), а совокупный портфель реализуемых проектов превысит 350 млрд. Что касается объёма производства и выручки по итогам года, то они вырастут до 800 000 тонн и 60 млрд рублей соответственно.
Прокомментировал Сутягин и подписание на ПМЭФ-2024 важных соглашений. Один договор был заключён с Газпромбанком по проекту ЭП-600 в Омской области. Помимо этого, было подписано трехстороннее соглашение с Акционерным Банком «РОССИЯ» и правительством региона по инвестициям в средне- и малотоннажную химию.
Цель новых проектов ГК «Титан» — достижение технологического лидерства, развитие научной базы и кадрового потенциала. Для этого компания создала инжиниринговый кластер в Омской области и планирует воплотить в жизнь аналогичный проект в Пскове.