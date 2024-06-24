В ГК «Титан» подвели итоги ПМЭФ-2024 и рассказали о перспективах химпрома РФ

На очереди и открытие нового завода по производству силикагелей и силиказолей в Нижегородской области, оно назначено на 2025 год. Кроме этого, в планах запуск мощностей по выпуску ПЭТ/ПБТ в Пскове. Ранее корпорация провела реконструкцию производств фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира, что позволило ГК «Титан» сконцентрировать крупнейшие в стране мощности.