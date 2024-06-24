МСП России демонстрируют устойчивый рост и адаптацию к новым условиям

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как пишет rbc.ru, Исаевич отметил, что сектор МСП демонстрирует стабильность и способность к адаптации к вызовам современной экономической реальности. Количество предприятий МСП уже составляет свыше 6,5 миллиона, число граждан, имеющих статус самозанятых, достигло почти 10,5 миллиона человек. Кроме того, МСП вносит значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта (ВВП) России и помогает смягчить негативные последствия санкций.
В настоящее время малые и средние компании занимают те отрасли, которые не интересны крупным игрокам, и гибко реагируют на изменения в экономике. Это позволяет им быстро адаптироваться и корректировать свою деятельность. Важным показателем является то, что более 70% закупок по закону 223-ФЗ осуществляется у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих предприятий в государственных закупках выросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции увеличилась с 12% до 45%.
На ПМЭФ-2024, который прошел в Санкт-Петербурге, было заключено соглашение с Терским заводом алмазного инструмента. В рамках этого документа будут осуществляться поставки импортозамещающего бурового инструмента для «Росгео». Ранее этот инструмент закупался за рубежом — в Китае, Канаде и Швеции.
В последние годы бизнес в России не только приспособился к санкционному давлению, но и использовал его для своего развития. Количество регистраций бизнеса в сферах онлайн-торговли, курьерской доставки, ИТ-решений и производства одежды увеличилось. Самым быстрорастущим сектором малого и среднего предпринимательства стала онлайн-торговля: число предпринимателей в e-commerce увеличилось с 43 тыс. до 405 тыс.
Значительную роль сыграла цифровая трансформация мер поддержки. В 2022 году была создана цифровая платформа МСП.РФ, на которой зарегистрировались более 850 тысяч предпринимателей. Исаевич отметил, что платформа стандартизировала десять важных мер поддержки, обеспечивая равный доступ к помощи для бизнеса по всей стране.
По словам Исаевича, главная цель национального проекта по МСП на первом этапе заключалась в обеспечении занятости, поддержке тех, кто готов открывать компании и масштабировать бизнес, создавая рабочие места. В целом цель была достигнута — сейчас в секторе МСП трудится более 27,6 миллиона человек.
Также Александр Исаевич добавил, что в будущем планируется сместить акцент с количественного на качественный рост МСП, используя более целевые меры поддержки, которые также станут стимулом для развития бизнеса.