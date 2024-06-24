МСП России демонстрируют устойчивый рост и адаптацию к новым условиям

В настоящее время малые и средние компании занимают те отрасли, которые не интересны крупным игрокам, и гибко реагируют на изменения в экономике. Это позволяет им быстро адаптироваться и корректировать свою деятельность. Важным показателем является то, что более 70% закупок по закону 223-ФЗ осуществляется у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих предприятий в государственных закупках выросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции увеличилась с 12% до 45%.