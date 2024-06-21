Россия и Индия: стратегическое партнерство в новых экономических реалиях

Особую роль в развитии российско-индийских связей играет межрегиональное сотрудничество. В частности, планируется подписание программы взаимодействия между Москвой и штатом Махараштра. Спикер законодательного собрания штата Рахул Нарвекар подчеркнул, что Махараштра является одним из наиболее экономически развитых регионов Индии и лидирует по объему привлекаемых иностранных инвестиций. Товарооборот между Махараштрой и Россией за последние два года вырос до 3,9 млрд долларов, и эта позитивная динамика, несомненно, получит дальнейшее развитие.