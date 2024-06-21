Россия и Индия: стратегическое партнерство в новых экономических реалиях

Posted 21 июня, 14:31
Published 21 июня, 14:31
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Модерируя дискуссию, министр Правительства Москвы Сергей Черёмин (также является руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей, Председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией) подчеркнул, что партнерство России и Индии носит стратегический характер. Несмотря на внешние вызовы, товарооборот между странами демонстрирует впечатляющий рост, достигнув рекордных 57 млрд долларов. Тем не менее, для обеспечения сбалансированности торговли необходимо расширять номенклатуру взаимных поставок.
Посол Индии в России Винай Кумар отметил, что все политические силы его страны едины во мнении о необходимости наращивания сотрудничества с Россией. Многое уже сделано для диверсификации и углубления двусторонних связей, но предстоит проделать большую работу для придания торговле большей устойчивости. Индия намерена существенно нарастить свой экспорт в Россию, делая акцент на фармацевтической продукции и товарах сельскохозяйственного назначения.
Значительный прогресс достигнут в развитии инвестиционного сотрудничества. В Индии запущен ряд схем для стимулирования капиталовложений, состоялся первый двусторонний инвестиционный форум. Организация бизнес-миссий способствует налаживанию прямых контактов между предпринимателями двух стран. Серьезно улучшилась ситуация в логистической сфере, активно прорабатываются новые транспортные маршруты. Огромный потенциал имеет сотрудничество в области туризма.
Заместитель главы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев обратил внимание на широкие возможности для увеличения индийского экспорта на российский рынок, прежде всего химической и фармацевтической продукции, а также продовольствия. Многие проблемы в сфере финансовых расчетов и логистики уже успешно преодолены.
Особую роль в развитии российско-индийских связей играет межрегиональное сотрудничество. В частности, планируется подписание программы взаимодействия между Москвой и штатом Махараштра. Спикер законодательного собрания штата Рахул Нарвекар подчеркнул, что Махараштра является одним из наиболее экономически развитых регионов Индии и лидирует по объему привлекаемых иностранных инвестиций. Товарооборот между Махараштрой и Россией за последние два года вырос до 3,9 млрд долларов, и эта позитивная динамика, несомненно, получит дальнейшее развитие.
Председатель Индийско-российского делового совета Трибхуван Дарбари особо отметил значимость культурного взаимодействия как основы для расширения всего спектра двусторонних связей, включая экономические. Среди приоритетных направлений сотрудничества он выделил совместные научные исследования, обмен специалистами в таких областях, как сельское хозяйство и здравоохранение, реализацию инфраструктурных проектов. Огромные перспективы имеет кооперация в сфере искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, освоения интернет-пространства. Большой интерес представляет инициатива по интеграции туризма, бизнеса и медицинских услуг и созданию в Индии хаба медицинского туризма. Вместе с тем Дарбари обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования механизмов взаиморасчетов.
Управляющий индийским филиалом Сбербанка Иван Носов констатировал, что в настоящее время решены многие проблемы финансового обеспечения торговых операций. Расчеты осуществляются в кратчайшие сроки, индийская рупия свободно конвертируется в рубли. Растет спрос на рупийные депозиты в России. Рупия демонстрирует стабильность по отношению к доллару, что позволяет хеджировать валютные риски. По мнению Носова, главным препятствием для развития двусторонних экономических связей является недостаток информации о возможностях и потребностях рынков двух стран.