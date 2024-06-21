Отношения России и Кубы укрепляются через сотрудничество в банковской сфере

До открытия представительства банк восемь лет осуществлял деятельность на Кубе, способствуя взаимодействию между российскими и кубинскими компаниями в таких сферах, как туризм, транспорт, аэронавигация и ТЭК. Сегодня НОВИКОМ входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.