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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:56

Отношения России и Кубы укрепляются через сотрудничество в банковской сфере

Отношения России и Кубы укрепляются через сотрудничество в банковской сфере

21 июня 2024, 11:09
Фото: пресс-служба НОВИКОМ
Куба привлекает не только туристов, но и бизнес из России. В 2023 году на острове заработала платежная система «Мир», а недавно открылось представительство российского банка НОВИКОМ.

Куба — стратегический партнер России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, открытие на Кубе представительства НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало важным шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru.

Представительство банка в Гаване занимается финансированием высокотехнологичных предприятий, работающих в авиа- и машиностроении, автомобильной, радиоэлектронной промышленности, нефтегазовом секторе и транспортной сфере. НОВИКОМ будет предоставлять средства для продвижения российских промышленных предприятий в республике.

До открытия представительства банк восемь лет осуществлял деятельность на Кубе, способствуя взаимодействию между российскими и кубинскими компаниями в таких сферах, как туризм, транспорт, аэронавигация и ТЭК. Сегодня НОВИКОМ входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.

Россия и Куба намерены продолжать развитие торгово-экономического сотрудничества. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас отметил, что власти страны заинтересованы в открытии отделений российских банков на территории республики.

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