«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В Москве у Музея Победы в ночь с 21 на 22 июня будет выложена инсталляция из тысяч зажженных свечей. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты от «Единой России», активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».
Одной из самых больших «огненных картин» станет инсталляция в Казани из 30 тысяч свечей, изображающая портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка Магубы Сыртлановой. Активисты партии и движения «Волонтеры Победы» пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. В акции примет участие Герой России, командир экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.
В Махачкале из 20 тысяч свечей создадут изображение водружения Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове у Вечного огня на Соколовой горе из 15 тысяч свечей будет выложена композиция «Связь поколений», изображающая советского и современного воинов.
На Кургане Бессмертия в Брянске «огненная картина» изобразит передачу Знамени Победы от солдата Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади будут выложены звезда Красной Армии и цифра 80 в честь годовщины прорыва и 80-летия освобождения Ленинграда от блокады. В Ельце (Липецкая область) из 7 тысяч свечей создадут изображение «Героический таран Виктора Барковского».
В Луганске из тысяч свечей выложат изображение монумента «Родина-мать», «огненные картины» появятся и на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд зажгут свечи в окнах домов и социальных учреждений в память о жертвах Великой Отечественной войны. Активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов у памятников павшим Героям, а в летних кинотеатрах покажут фильм «Судьба человека».
По информации сайта партии «Единая Россия», активисты движения «Волонтеры Победы» проведут акции памяти в 40 странах мира, включая Германию, Индию, Турцию, ЮАР, Кипр, Сербию, Бразилию, Австралию, Египет, Ливан, Мексику, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и другие.
«В рамках проекта „Историческая память“ в День памяти и скорби 22 июня 2024 года в Республике Башкортостан пройдут несколько акций: „Свеча памяти“ в парке Победы и „Огненные картины войны“ в парке „Патриот“.
Также совместно с администрацией города Уфы с связи 450-летним юбилеем столицы нашей Республики в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», расположенном по адресу: улица Заки Валиди, дом 1, будет проходить выставка «Уфа: довоенная, военная, послевоенная». Она представляет собой собрание совместно с музеем города Уфы уникальных фотографий развития города в довоенные, военные и послевоенные годы.
Выставку уже начинают посещать школьники. Я принял участие в качестве модератора на одном из первых мероприятий. Мы показали посетителям исторические фотографии и поговорили об истории города Уфы как Города трудовой доблести. Именно Уфа во время Великой Отечественной войны была одним из основных городов тыла, который обеспечивал военной и продовольственной продукцией нашу страну», — рассказал Александр Мельников, координатор партийного проекта «Историческая память» в Республике Башкортостан, первый заместитель председателя горсовета Уфы.