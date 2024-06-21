«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

Выставку уже начинают посещать школьники. Я принял участие в качестве модератора на одном из первых мероприятий. Мы показали посетителям исторические фотографии и поговорили об истории города Уфы как Города трудовой доблести. Именно Уфа во время Великой Отечественной войны была одним из основных городов тыла, который обеспечивал военной и продовольственной продукцией нашу страну», — рассказал Александр Мельников, координатор партийного проекта «Историческая память» в Республике Башкортостан, первый заместитель председателя горсовета Уфы.