Специалисты ОМС рассказали об опасности острого коронарного синдрома

Тревожные симптомы — это боль, давление, ощущение тяжести или сжатия в области груди. Важно помнить, что боль может распространяться в другие области, такие как верхняя часть живота, горло, левое плечо и нижняя челюсть. Пациент также может испытывать тошноту, одышку, возможна потеря сознания.