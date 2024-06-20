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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Специалисты ОМС рассказали об опасности острого коронарного синдрома

Специалисты ОМС рассказали об опасности острого коронарного синдрома

20 июня 2024, 06:55
Фото: 1MI
Сердечно-сосудистые заболевания — это одна из главных причин смертности во всем мире. Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подчеркнул важность регулярных медосмотров для снижения риска преждевременной смерти от проблем с сосудами и сердцем.

Острый коронарный синдром (ОКС) — это комплекс симптомов, которые могут указывать на нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда. Немедленная диагностика и лечение играют решающую роль в таких случаях, пишет aif.ru.

ОКС — это признак повреждения сердечных коронарных артерий. Когда возникает ОКС, необходимо обратиться за помощью к врачам для проведения коронарографии и восстановления проходимости артерий. Желание пациента отказаться от дальнейшего лечения после временного улучшения состояния при ОКС может быть фатальным.

Тревожные симптомы — это боль, давление, ощущение тяжести или сжатия в области груди. Важно помнить, что боль может распространяться в другие области, такие как верхняя часть живота, горло, левое плечо и нижняя челюсть. Пациент также может испытывать тошноту, одышку, возможна потеря сознания.

При таких симптомах оптимальным решением будет вызов бригады скорой помощи. После оказания первой помощи рекомендуется незамедлительно обратиться к специалистам — терапевту и кардиологу. Если выявлена патология, необходима немедленная госпитализация.

Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС», напомнил, что все методы обследования и лечения коронарных артерий доступны в рамках базовой программы ОМС. Все субъекты Российской Федерации в настоящее время реализуют «Сосудистую программу», направленную на помощь при ОКС.

В случае возникновения затруднений при получении медицинской помощи следует немедленно связаться со своей страховой компанией. Представители компании примут меры по решению проблемы с медицинской организацией или органом управления здравоохранением.

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