Специалисты ОМС рассказали об опасности острого коронарного синдрома

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Острый коронарный синдром (ОКС) — это комплекс симптомов, которые могут указывать на нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда. Немедленная диагностика и лечение играют решающую роль в таких случаях, пишет aif.ru.
ОКС — это признак повреждения сердечных коронарных артерий. Когда возникает ОКС, необходимо обратиться за помощью к врачам для проведения коронарографии и восстановления проходимости артерий. Желание пациента отказаться от дальнейшего лечения после временного улучшения состояния при ОКС может быть фатальным.
Тревожные симптомы — это боль, давление, ощущение тяжести или сжатия в области груди. Важно помнить, что боль может распространяться в другие области, такие как верхняя часть живота, горло, левое плечо и нижняя челюсть. Пациент также может испытывать тошноту, одышку, возможна потеря сознания.
При таких симптомах оптимальным решением будет вызов бригады скорой помощи. После оказания первой помощи рекомендуется незамедлительно обратиться к специалистам — терапевту и кардиологу. Если выявлена патология, необходима немедленная госпитализация.
Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС», напомнил, что все методы обследования и лечения коронарных артерий доступны в рамках базовой программы ОМС. Все субъекты Российской Федерации в настоящее время реализуют «Сосудистую программу», направленную на помощь при ОКС.
В случае возникновения затруднений при получении медицинской помощи следует немедленно связаться со своей страховой компанией. Представители компании примут меры по решению проблемы с медицинской организацией или органом управления здравоохранением.