Сергей Катырин перечислил главные цели ТПП России на текущий год

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
С точки зрения Сергея Катырина, бизнес-сообщество приспособилось ко всем условиям, возникшим на сегодняшний день. Несмотря на многочисленные санкционные ограничения, в целом бизнес уже освоился в сложившихся обстоятельствах и адаптировался к новым вызовам. При этом председатель ТПП России признал, что сложностей у бизнеса немало, и все они требуют преодоления и особого подхода. Эти сложности включают в себя необходимость перестраивать внутренние процессы, адаптироваться к изменившимся условиям поставок и экспорта, а также находить новые рынки сбыта и сотрудничества.
Как отметил Катырин, сегодня бизнес думает о дальнейшем развитии, выстраивании новых цепочек, продвижении в будущее. «И понятно, что вот уже сегодня уже большая часть нашего экспорта переместилась в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Азию, ну, как сейчас говорят, в страны большого Юга», — подчеркнул он. Этот сдвиг в направлении азиатских рынков требует от бизнеса новых стратегий и подходов, чтобы успешно конкурировать в новом экономическом ландшафте.
Председатель ТПП России также добавил, что работа в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС сегодня обретает особую роль и значение. Для России взаимодействие с этими организациями и их членами становится одним из ведущих инструментов роста экономики. Катырин отметил, что сотрудничество в рамках этих международных объединений позволяет России укреплять экономические связи, получать доступ к новым технологиям и инвестициям, а также продвигать свои товары и услуги на новые рынки.
Согласно итогам прошлого года и сделанным ранее прогнозам на будущее, экономика РФ демонстрирует уверенный рост. Этот рост, по мнению Катырина, во многом обусловлен именно активным взаимодействием с партнерами из стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Такие партнерства помогают компенсировать негативные эффекты санкций и открывают новые возможности для развития бизнеса. Важно, что российский бизнес не только адаптировался к новым реалиям, но и активно ищет способы преодоления возникающих трудностей, что является залогом устойчивого экономического роста страны. Помимо этого, Сергей Катырин поделился мнением о ситуации в секторе малого и среднего бизнеса. Он уверен: инструментов, выстроенных на сегодня по отношению к малому и среднему бизнесу, очень много, и все они весьма действенные.
Председатель ТПП РФ отметил, что главным для бизнеса на сегодня является возможность ориентироваться в новых инструментах, которых множество на федеральном и региональном уровнях. «Надо сделать так, чтобы каждый из малого бизнеса и каждый из предпринимателей мог вот кнопку нажать, экран открыть и понять, где и какой вариант для него наиболее приемлемый, который поможет ему развивать его бизнес», — считает Сергей Катырин. Также он отметил важность сокращения и приведения к единому стандарту требований по отчетности, поскольку необходимость вести отчетность нередко отвращает людей от идеи создать свое дело.
Другой проблемой малого и среднего бизнеса Катырин назвал высокую учетную ставку. Он отметил, что сейчас во избежание дробления необходимо смотреть, каким образом будет развиваться бизнес, но это уже вопросы налоговой реформы. Новый законодательный пакет серьезно меняет предложенную налоговую систему. Предусмотрены меры, направленные против дробления малого бизнеса, чтобы позволить ему расти постепенно и без препятствий.
Сергей Катырин отметил, что в связи с расширением состава БРИКС у России появляются новые экономические возможности.
Эти возможности он объяснил тем, что страны БРИКС представляют 36–37% мирового ВВП, население половины земного шара, 40% нефтедобычи и многое другое. «У нас сейчас работа идет по линии делового совета, и мы сейчас работаем со всеми нашими коллегами. Мы наполняем рабочие группы, мы наполняем деловой совет, мы обсуждаем повестку дня, не только делового совета, но и каждой рабочей группы из восьми, которые у нас там есть», — рассказал глава ТПП России, добавив, что торгово-промышленная палата внесла свои предложения относительно деятельности сообщества, которые касаются транспорта, логистики и других вопросов.
В завершение своего комментария Сергей Катырин рассказал о задачах, которые стоят перед торгово-промышленными палатами регионов России. По его мнению, это в первую очередь влияние на формирование нормативно-правовой базы, то есть законодательства Российской Федерации.
«Кроме наших там порядка ста законов, мы каждый год сопровождаем порядка двадцати законодательных актов, которые мы сами формируем и вносим в Госдуму», — поделился глава ТПП России. Он напомнил, что у компании подготовлено 1600 нормативно-правовых актов, они поступают для оценки регулирующего воздействия, то есть помогают установить влияние законов на бизнес влияет. Вынесение заключений по влиянию законодательства на развитие бизнеса и составляет одно из главных направлений деятельности и на федеральном, и на региональном уровне, добавил Катырин.
Также Катырин высказался в пользу важности развития системы ТПП РФ в регионах в целях помощи бизнесу. Он обозначил необходимость и дальше выстраивать международные контакты, полезные для бизнеса.
Сегодня, по словам Катырина, у ТПП России имеются представительства в 30 странах, организованы 76 деловых советов с зарубежными странами. Несмотря на все санкции, в ТПП РФ стремятся активно развивать международные направления своей деятельности. В Торгово-промышленной палате РФ имеются объединения предпринимателей, дочерние структуры. Оказываемые палатой бизнесу услуги тоже считаются важной частью деятельности.
Сергей Катырин добавил: прошедший Петербургский международный экономический форум стал подтверждением того, что международные страны планируют и дальнейшие контакты с Россией. Это желание связано с доверием и стремлением выстраивать отношения. Из него, считает Катырин, рождаются контракты, возможности реализации планов, инвестиции и прочие позитивные изменения. Но все и всегда начинается с первого контакта, особенно, если речь идет о Востоке, где смотреть в глаза партнеру — главное.