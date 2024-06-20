Сергей Катырин перечислил главные цели ТПП России на текущий год

Согласно итогам прошлого года и сделанным ранее прогнозам на будущее, экономика РФ демонстрирует уверенный рост. Этот рост, по мнению Катырина, во многом обусловлен именно активным взаимодействием с партнерами из стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Такие партнерства помогают компенсировать негативные эффекты санкций и открывают новые возможности для развития бизнеса. Важно, что российский бизнес не только адаптировался к новым реалиям, но и активно ищет способы преодоления возникающих трудностей, что является залогом устойчивого экономического роста страны. Помимо этого, Сергей Катырин поделился мнением о ситуации в секторе малого и среднего бизнеса. Он уверен: инструментов, выстроенных на сегодня по отношению к малому и среднему бизнесу, очень много, и все они весьма действенные.