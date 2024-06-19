ВЭФ-2024 сосредоточится на всестороннем развитии Дальнего Востока и Арктики

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Организатор события — Фонд Росконгресс, информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.
Как отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, событие посвящено темам всестороннего развития дальневосточных и арктических территорий и Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом. В мероприятии примут участие эксперты, бизнесмены, представители органов власти. На площадке ВЭФ будут обсуждаться вопросы кадровой подготовки, народосбережения, модернизации инфраструктуры, повышения качества жизни. Кроме этого, будет уделено внимание укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономической системе многополярного мира.
Участники форума соберутся в кампусе ДФУ во Владивостоке, пишут newsnn.ru.
Программа ВЭФ-2024 включает в себя спортивные мероприятия и фестиваль «Владивостокские сезоны». Кроме этого, в рамках ВЭФ пройдут II Международный форум «День сокола» и выставка «Улица Дальнего Востока», где представят инновационный, культурный и экономический потенциал регионов.
Отметим, что в организуемых Росконгрессом мероприятиях каждый год принимают участие представители 209 стран и территорий, более пятнадцати тысяч журналистов и более пяти тысяч экспертов из России и зарубежных государств.