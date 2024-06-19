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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

ВЭФ-2024 сосредоточится на всестороннем развитии Дальнего Востока и Арктики

ВЭФ-2024 сосредоточится на всестороннем развитии Дальнего Востока и Арктики

19 июня 2024, 12:45
Фото: 1MI
Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке 3–6 сентября. На площадке ВЭФ-2024 будут обсуждаться вопросы развития территорий Дальнего Востока и Арктики, а также укрепление международных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Организатор события — Фонд Росконгресс, информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

Как отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, событие посвящено темам всестороннего развития дальневосточных и арктических территорий и Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом. В мероприятии примут участие эксперты, бизнесмены, представители органов власти. На площадке ВЭФ будут обсуждаться вопросы кадровой подготовки, народосбережения, модернизации инфраструктуры, повышения качества жизни. Кроме этого, будет уделено внимание укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономической системе многополярного мира.

Участники форума соберутся в кампусе ДФУ во Владивостоке, пишут newsnn.ru.

Программа ВЭФ-2024 включает в себя спортивные мероприятия и фестиваль «Владивостокские сезоны». Кроме этого, в рамках ВЭФ пройдут II Международный форум «День сокола» и выставка «Улица Дальнего Востока», где представят инновационный, культурный и экономический потенциал регионов.

Отметим, что в организуемых Росконгрессом мероприятиях каждый год принимают участие представители 209 стран и территорий, более пятнадцати тысяч журналистов и более пяти тысяч экспертов из России и зарубежных государств.

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