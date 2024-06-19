ВЭФ-2024 сосредоточится на всестороннем развитии Дальнего Востока и Арктики

Как отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, событие посвящено темам всестороннего развития дальневосточных и арктических территорий и Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом. В мероприятии примут участие эксперты, бизнесмены, представители органов власти. На площадке ВЭФ будут обсуждаться вопросы кадровой подготовки, народосбережения, модернизации инфраструктуры, повышения качества жизни. Кроме этого, будет уделено внимание укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономической системе многополярного мира.