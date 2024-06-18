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Updated Сегодня, 07:18

Три башкирских предприятия стали лауреатами национальной премии «Золотой меркурий»

Три башкирских предприятия стали лауреатами национальной премии «Золотой меркурий»

18 июня 2024, 06:48
Фото: Торгово-промышленная палата РБ
Республика стала лидером по числу лауреатов.

Как сообщили в торгово-промышленной палате региона, лучшими признаны концерн «Инмаш», сельскохозяйственное предприятие «Чишминский плодовоовощной питомник» и ИП Хренова Д. C.

— Предприятия региона при поддержке ТПП РБ ежегодно участвуют в этом престижном конкурсе, — комментирует президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. — Премия «Золотой Меркурий» — знаковое масштабное событие в мире российского предпринимательства, способствующее укреплению лучших традиций российского бизнес-сектора и формированию уважительного отношения общества к деловой среде. Премия ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке государственных органов страны.

Добавим, в нынешнем году премия проводится уже в двадцать первый раз. За это время «Золотой меркурий» стал знаковым событием в мире бизнес-сообщества, которое способствует укреплению и развитию предпринимательства в стране.

#Общество
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