Три башкирских предприятия стали лауреатами национальной премии «Золотой меркурий»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщили в торгово-промышленной палате региона, лучшими признаны концерн «Инмаш», сельскохозяйственное предприятие «Чишминский плодовоовощной питомник» и ИП Хренова Д. C.
— Предприятия региона при поддержке ТПП РБ ежегодно участвуют в этом престижном конкурсе, — комментирует президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. — Премия «Золотой Меркурий» — знаковое масштабное событие в мире российского предпринимательства, способствующее укреплению лучших традиций российского бизнес-сектора и формированию уважительного отношения общества к деловой среде. Премия ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке государственных органов страны.
Добавим, в нынешнем году премия проводится уже в двадцать первый раз. За это время «Золотой меркурий» стал знаковым событием в мире бизнес-сообщества, которое способствует укреплению и развитию предпринимательства в стране.