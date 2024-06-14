mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Зайцев: Доходы «Спецсвязи» к началу 2024 года выросли двукратно

Зайцев: Доходы «Спецсвязи» к началу 2024 года выросли двукратно

14 июня 2024, 06:18
Фото: пресс-служба Спецсвязи
Начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Андрей Зайцев рассказал о деятельности филиала в регионе в первой половине 2024 года и поделился планами на будущее.

Как сообщил Зайцев, за указанный период в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону запросы на грузовые автоперевозки выросли. Он добавил, что в течение прошлого года «Спецсвязь» принимала активное участие в доставке экспонатов внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту длиной более 4 000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом пишет nsk.kp.ru.

Удалось добиться высоких результатов и по итогам 2023 года. Сибирский филиал «Спецсвязи» в два раза нарастил чистую прибыль и почти на треть увеличил выручку.

При этом предприятие продолжает выполнять свою основную уставную задачу по доставке секретных отправлений. Отмечен рост показателей и по другим направлениям деятельности: опасные и коммерческие грузы, перевозка денежной наличности и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Зайцев рассказал, что компания участвовала в перевозке документов ЦИК в ходе президентских выборов. Подготовка к этой работе была начата еще в конце 2023 года.

«Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — отметил Зайцев.

Особо глава компании отметил возросший объем перевозок на фоне ухода с рынка западных компаний. Также он отметил, что «Спецсвязь» увеличила и парк транспортных средств. В прошлом году в распоряжении филиала появились новые тягачи, фургоны, бронированный транспорт. В текущем году компания намерена продолжить эту тенденцию.

Антон Зайцев рассказал и о работе с кадрами. По его словам, компания ведет тщательный отбор кандидатов с учетом нужных знаний и навыков, хорошей физической подготовки и отсутствия судимостей. «Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — отметил Зайцев.

Резюмируя, Зайцев отметил, что предприятие работает в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС, ориентированной на дальнейшее поступательное развитие и наращивания присутствия на всех рынках.

Подпишитесь
В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами
Сегодня, 04:21
В Уфе загорелся горнолыжный комплекс
Сегодня, 04:14
В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой
Сегодня, 04:00
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
Вчера, 18:34
Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города
Вчера, 17:51
В Башкирии медведь стал участником мотогонок
Вчера, 17:01
"