Зайцев: Доходы «Спецсвязи» к началу 2024 года выросли двукратно

Как сообщил Зайцев, за указанный период в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону запросы на грузовые автоперевозки выросли. Он добавил, что в течение прошлого года «Спецсвязь» принимала активное участие в доставке экспонатов внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту длиной более 4 000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом пишет nsk.kp.ru.