Зайцев: Доходы «Спецсвязи» к началу 2024 года выросли двукратно

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:18
Как сообщил Зайцев, за указанный период в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону запросы на грузовые автоперевозки выросли. Он добавил, что в течение прошлого года «Спецсвязь» принимала активное участие в доставке экспонатов внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту длиной более 4 000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом пишет nsk.kp.ru.
Удалось добиться высоких результатов и по итогам 2023 года. Сибирский филиал «Спецсвязи» в два раза нарастил чистую прибыль и почти на треть увеличил выручку.
При этом предприятие продолжает выполнять свою основную уставную задачу по доставке секретных отправлений. Отмечен рост показателей и по другим направлениям деятельности: опасные и коммерческие грузы, перевозка денежной наличности и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Зайцев рассказал, что компания участвовала в перевозке документов ЦИК в ходе президентских выборов. Подготовка к этой работе была начата еще в конце 2023 года.
«Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — отметил Зайцев.
Особо глава компании отметил возросший объем перевозок на фоне ухода с рынка западных компаний. Также он отметил, что «Спецсвязь» увеличила и парк транспортных средств. В прошлом году в распоряжении филиала появились новые тягачи, фургоны, бронированный транспорт. В текущем году компания намерена продолжить эту тенденцию.
Антон Зайцев рассказал и о работе с кадрами. По его словам, компания ведет тщательный отбор кандидатов с учетом нужных знаний и навыков, хорошей физической подготовки и отсутствия судимостей. «Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — отметил Зайцев.
Резюмируя, Зайцев отметил, что предприятие работает в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС, ориентированной на дальнейшее поступательное развитие и наращивания присутствия на всех рынках.